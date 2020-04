Riapre (con regole speciali) la Feltrinelli di Genova

Dopo il via libera alla riapertura delle librerie del 14 aprile, apre nuovamente le sue porte anche la Feltrinelli di via Ceccardi. La libreria seguirà regole speciali al fine di rispettare le normative nazionali ed evitare assembramenti nello store che, essendo molto grande e su più piani, non è così semplice da gestire. E infatti il personale aveva aspettato a riaprire, spiegando di essere in contatto con le autorità nazionali e locali per comprendere come poter dare attuazione al decreto, predisponendo un protocollo specifico.

L'annuncio della riapertura del punto vendita - uno dei più amati dai lettori genovesi - è arrivato su Facebook. La parola d'ordine per poter tornare in attività è "sicurezza", per i librai e i clienti.

E dunque lo store riapre le sue porte dal lunedì al sabato dalle 10 alle 14, e dalle 15 ale 19. Domenica e festivi, dalle 10 alle 15.

L'ingresso sarà ovviamente scaglionato per far rimanere in libreria un numero limitato di persone per volta, oltre al personale. Bisognerà indossare mascherina e guanti, usando il gel disinfettante disponibile all'ingresso. In alternativa, per salvaguardare i libri, saranno a disposizione dei clienti guanti monouso direttamente dalla Feltrinelli.

Ci sarà da rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, e si potrà entrare da soli, o comunque, un solo componente della famiglia.

Regole stringenti, che però sembrano aver scaldato il cuore di decine di lettori che hanno messo "like" e condiviso il post della Feltrinelli su Facebook, per quella che sembra - da prendere con tutte le precauzioni possibili - una piccola prova di avvicinamento alla normalità.