Coronavirus, Toti: «La Liguria entra nella fase 3»

La Liguria "riapre" lunedì 18 maggio: la conferma è arrivata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che venerdì ha partecipato a un incontro con il premier Giuseppe Conte e i ministri per stabilire la tabella di marcia e le modalità con cui la regione ripartirà dopo il lockdown legato all’emergenza coronavirus. Sabato mattina invece si svolgeranno incontri con le categorie, dopo le quali verrà predisposta un'apposita ordinanza regionale.

Quel che è certo è che rimarranno ancora chiusi i confini regionali, che riapriranno con tutta probabilità dal 3 giugno. Via libera invece da lunedì a negozi, bar, ristoranti, centri sportivi, parrucchieri ed estetisti.

Toti ha confermato che venerdì sono stati consegnati all’Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute i numeri dell’emergenza sanitaria in Liguria, fondamentali per capire se la regione rientra nei parametri necessari per riaprire: «Sono numeri nell’essenza confortanti», ha chiarito.

Venerdì in serata l'ulteriore conferma che arriva da una nota stampa firmata dal governatore Toti: «Pochi minuti fa la Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida, uguali in tutte le regioni, per aprire tutte le attività commerciali. Queste regole sono state condivise e recepite dal Governo. Un grande risultato che darà a tutte le imprese regole chiare, uguali in ogni territorio, e soprattutto applicabili come richiesto da tutte le associazioni di impresa. Ripartiamo in sicurezza e torniamo a far crescere il Paese! Un grande risultato per le Regioni da subito in prima linea nella gestione dell’emergenza Covid. I parametri sanitari della Liguria sono in perfetta linea con quelli richiesti dal Governo: la nostra regione entra ufficialmente nella fase 3».

Liguria: i numeri del Covid-19 nelle ultime ore

Stando ai dati arrivati venerdì sera, i nuovi casi di coronavirus diagnosticati tra giovedì e venerdì sono 65. I decessi si attestano a 7 nelle ultime 24 ore. Continuano a calare i posti letto in ospedale occupati da pazienti con Covid-19, scesi a 417 (-27) in tutta la Liguria, di cui 31 in terapia intensiva.

I guariti totali salgono a 3.125 (84 nelle ultime 24 ore) e le persone che si stanno curando a casa sono 2.187. I soggetti in sorveglianza attiva perché contatti di casi confermati sono, in tutta la regione, 1.424.

Bucci: «Ci sono persone positive al Covid che escono»

Ci sono persone a Genova, positive al Covid-19 e quindi a casa in quarantena, che escono. A dirlo è stato il sindaco di Genova Marco Bucci durante il consueto punto serale sull'emergenza coronavirus in Liguria. Se da una parte gli spostamenti dei genovesi in generale non sono aumentati nella giornata di giovedì rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, il sindaco ha anche diffuso quella che lui ha definito una «bruttissima notizia».