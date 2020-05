Fase 2: la Liguria riapre il 18 maggio. Da oggi novità su seconde case, sport e negozi

Scendono ancora i positivi al coronavirus in Liguria: domenica sera erano 4.791, 68 in meno rispetto alla serata di sabato. I nuovi contagi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono 50 su 2.396 tamponi, i guariti salgono ancora, 113 in un giorno (2.716 totali), scendono i ricoverati in ospedale, che passano a 522 di cui 41 in terapia intensiva. E finalmente scendono anche i decessi: dopo giorni in cui il numero è sempre rimasto a doppia cifra, tra sabato e domenica il numero è sceso: 5 le persone che hanno perso la vita a causa della covid-19.

Con l’aumento dei guariti calano anche le persone che si stanno curando a domicilio, 2.378 in totale (61 in meno rispetto a ieri), in sorveglianza attiva perché contatti di casi positiva 1.597 persone, meno rispetto alle 1.658 di sabato.

«Questi numeri confermano che il virus ha perso la sua carica e questo ci rende sicuramente felici» ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti, che ha anche confermato che dalla mezzanotte è entrata in vigore la nuova ordinanza (qui il testo integrale).

Cosa prevede la nuova ordinanza

L'ordinanza prepara il terreno per consentire una piena apertura a partire dal 18 maggio, alla scadenza dell'ultimo decreto del governo. Di fatto prevede per tutti gli esercizi ancora chiusi (parrucchieri, estetisti e artigiani) di poter essere raggiunti dai titolari per iniziare tutti i lavori propedeutici alla riapertura. «Fin da domani - spiega Toti - abbiamo equiparato alberghi, bed & breakfast e affitta camere consentendo loro di riaprire per i lavoratori che arrivano nella nostra regione in connessione con la ripresa delle attività economiche dei cantieri, dell’edilizia pubblica e privata e impegnati in quelle attività consentite all’interno del dpcm del governo».

«Inoltre - continua il governatore - Per agevolare lo sport abbiamo tolto ogni orario alle attività sportive e abbiamo stabilito che chi si reca nella seconda casa o nella propria barca per lavori di manutenzione, lo può fare con il nucleo convivente, così come negli orti. Consentiamo anche la raccolta di funghi, tartufi e il moto turismo. Così come sarà possibile riaprire i negozi di sport e di caccia e pesca. Tutto questo avviene all’interno delle indicazioni governative e della normativa vigente, mentre ci auguriamo che da lunedì prossimo tutto questo sia consentito nel mondo più ampio».

L’ordinanza consente:

L’accesso alle attività commerciali, di cura alla persona, alle attività economiche, a palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri termali e centri ricreativi che oggi sono chiusi in base al dpcm del 26 aprile. L’obiettivo è effettuare interventi di manutenzione, sanificazione, consegne magazzino e predisposizione delle attività tutte per adeguarsi alle linee guida dell’Inail a tutela della salute pubblica e dei lavoratori e per ogni attività connessa alla riapertura dell’attività nel rispetto del distanziamento sociale.

È consentito il commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette nel rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli Inail.

È consentita la riapertura delle residenze turistiche alberghiere, locande, alberghi diffusi e affitta camere, bed&breakfast, case vacanze per ospitare persone che si spostano per lavoro.

È consentito svolgere attività motorie quali corsa, tiro con l’arco, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis sinolo, passeggiata a cavallo, attività sportive acquatiche indiviudali come wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca e vela in singolo (tutte le attività sopra elencate si intendono da effettuarsi in forma individuale).

È vietato avvalersi di tutte le strutture a uso comune quali spogliatoi, bagni, docce e bar, che devono restare chiusi;

Sono consentiti spostamenti con mezzo proprio all’interno del territorio della Regione Liguria per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria, anche con coresidenti.

Tra le attività motorie (dalle 6 alle 22) sono consentite anche le uscite in barca anche con più persone, purché coresidenti

È consentito svolgere sul territorio regionale, con i coresidenti e con l’obbligo di rientro alla sera, la pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare o in spiaggia, a patto che sia svolta da persone abilitate all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia di comunicazione, che sia svolta in modo individuale o con i coresidenti; il controllo della fauna selvatica, il prelievo venatorio di selezione degli ungulati, la raccolta dei funghi, la raccolta dei tartufi.

È consentito ai residenti in Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta all’autoconsumo, a patto che venga attestata con autodichiarazione il possesso di una superficie agricola produttiva, anche con i coresidenti.

È consentito l’allenamento e l’addestramento di ogni altro tipo di animale e l’attività di educatore cinofilo purché svolto in aree autorizzate.

È consentito l’allenamento e l’addestramento dei cavalli da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari di animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio regionale nel rispetto della normativa del distanziamento sociale.

Sono consentiti su tutto il territorio regionale gli spostamenti, anche con i coresidenti, per qualsiasi necessità, con l’obbligo di rientro in giornata.

È consentito lo spostamento dove sono i natanti o le unità da diporto di proprietà, anche con i coresidenti, per lo svolgimento di attività di manutenzione compresa l’uscita in barca.

È consentito raggiungere le seconde case, i camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, lo spostamento potrà essere esclusivamente con i coresidenti e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata;

L'incontro con il Governo

Lunedì 11 maggio è previsto un incontro tra i presidenti di Regione e il Ministro degli Affari regionali Francesco Boccia in vista della scadenza del dpcm del governo prevista il 17 maggio a mezzanotte.

«Tutti i governatori sono d’accordo - ha detto Toti - nel chiedere assicurazioni al ministro di dare ampia autonomia alle regioni dal 18 maggio. In modo da consentire a ogni territorio la facoltà di scegliere come far ripartire il tessuto economico. Per quanto ci riguarda Regione Liguria si prepara da lunedì 18 alla riapertura di numerose attività, in attesa che da Roma arrivino le linee guida dell’INAIL».

«Non abbassiamo l'attenzione»

L'assessore alla Sanità Sonia Viale ha invitatto tutti alla massima attenzione, anche in questo periodo di riaperture: «Nonostante i dati positivi l’attenzione all’emergenza non diminuisce da parte di Regione Liguria. Notizia di oggi è che Aifa ha chiesto a Regione Liguria di dare indicazione di un centro per effettuare il protocollo del plasma iperimmune. È una bella notizia che sia stato sdoganato il percorso, noi daremo l’indicazione del policlinico San Martino che potrà autorizzare altri centri trasfusionali, disponibili a partecipare al protocollo».

L’assessore ha poi risposto anche sul tema della governance di Alisa. «Il cosiddetto commissariamento non esiste - ha detto Viale - noi dobbiamo come Regione elaborare una serie di dati, leggere e monitorare l’andamento dei casi sul territorio e dei ricoveri ospedalieri, in modo approfondito e complesso come solo persone esperte possono fare. Nella nostra regione il decreto ministeriale prevede l’utilizzo di 158 unità di personale dedicate a questi compiti. I dati devono essere messi nei data base con un’unica modalità in tutte le 5 Asl e con un’ordinanza del presidente Toti tale compito è stato affidato ad Alisa a cui spetta coordinare. Non è il momento questo per introdurre elementi di confusione o di dialettica partitica, non interessa ai cittadini, né è utile. E’ un lavoro doveroso verso il tessuto socio-economico del territorio che vuole tornare a lavorare in sicurezza e la raccolta di questi dati è fondamentale per muoversi nella fase due».

Altre 500mila mascherine in distribuzione nelle farmacie

L'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ha invece ricordato l’avvio mercoledì 13 maggio di una consegna gratuita di 500.000 pezzi che verranno distribuite ai liguri attraverso il circuito delle farmacie.

Buoni spesa, in arrivo l’ultima tranche

La settimana che inizia con lunedì 11 maggio sarà anche la settimana in cui arriverà l’ultima tranche buoni spesa, con cui si esaurirà la graduatoria stilata dal Comune e si soddisferanno tutte e 18.500 le domande arrivate

«Abbiamo chiesto altri 400mila euro - ha detto il sindaco Bucci - che saranno sufficienti per terminare tutta la graduatoria, sono molto contento e orgoglioso, ce l’abbiamo fatta con l’aiuto delle aziende, delle persone e del Comune che ha contribuito».

Le Pro Loco genovesi per la rinascita della città

Le 9 Pro Loco genovesi, che a breve costituiranno formalmente il Consorzio delle Pro Loco di Genova, hanno promosso il progetto “La mia città, il mio quartiere nella ripartenza e nella emergenza di questa pandemia” per testimoniare la rinascita della città dopo il lockdown imposto dal COVID-19.

Il progetto prevede 2 iniziative: "Abbiamo creato una pagina Facebook “Consorzio Pro Loco Genova” dove verranno caricati i video (max 2 minuti) di tutti i genovesi che vorranno aiutarci, per presentare angoli caratteristici dei nostri quartieri e per testimoniare la riapertura degli esercizi commerciali della città. La raccolta, tramite l’indirizzo email consorzioprolocogenova@gmail.com finirà il 10 Giugno prossimo, ma potrà essere prolungata qualora l’iniziativa avesse successo. Nei prossimi giorni verrà inoltre attivata una raccolta di disegni dei bambini genovesi tramite punti di consegna sparsi per Genova. Gli elaborati verranno raccolti e selezionati per una successiva esposizione ed una Giuria giudicherà i migliori a cui verranno assegnati bellissimi premi. La raccolta, finirà il 10 Giugno prossimo, ma potrà essere prolungata qualora l’iniziativa avesse successo".