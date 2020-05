Coronavirus, Toti: «Dal 18 riaperti negozi e parrucchieri, sì alle famiglie nelle seconde case»

Scendono sotto i 5.000 i positivi al coronavirus in Liguria: al termine della prima settimana di fase 2, i contagiati sabato erano 4.859, e cioè 165 persone in meno rispetto a venerdì.

Il nuovo numero degli attualmente positivi è dato dalla guarigione definitiva di 169 persone (i guariti totali in regione sono 2.603) e, purtroppo, dalla morte di altre 11 persone, un numero a due cifre che ormai da giorni sembra stabile (1.274 i decessi da inizio emergenza). I nuovi contagi diagnosticati tra venerdì e sabato, dunque, sono 15, a fronte però di un minor numero di tamponi effettuati rispetto al solito, 1.395. A sabato 9 maggio, i tamponi effettuati in Liguria erano 64.925.

Continuano a scendere inoltre i ricoveri negli ospedali: 543 i letti occupati da persone positive alla covid-19, 42 in terapia intensiva, a fronte di 200 sale rianimazione allestite appositamente. Le persone che invece si stanno curando a domicilio sono 2.439, quelle in sorveglianza attiva, persone che hanno avuto contatti con positivi, sono 1.658.

«I dati sono buoni, stiamo andando nella direzione giusta grazie all’impegno di tutti noi - ha detto il governatore ligure Giovanni Toti - Siamo stati efficaci nella nostra chiusura, e in questi giorni siamo stati capaci e bravi. Io ho sentito numerosi sindaci di tuto il territorio: la gente è uscita, come è giusto che sia, visto che siamo nella fase 2 e dobbiamo entrare in confidenza con questo virus, la maggior parte delle persone mette la mascherina, stiamo riprendendo la nostra vita con le regole che abbiamo imparato a rispettare»

La nuova ordinanza: sì alle seconde case in famiglia, da lunedì allestimento negozi e laboratori

Toti ha confermato che entro domenica sera verrà firmata una nuova ordinanza che consentirà alle famiglie di spostarsi nelle seconde case con tutto il nucleo familiare (all’interno del territorio regionale), e di uscire in barca con le stesse modalità. Saranno ampliati anche i limiti per fare sport, consentito in tutta la regione, e da lunedì i negozianti, parrucchieri, estetisti e artigiani ancora chiusi potranno andare in negozi e attività per allestire.

«Dal 18 per quanto mi riguarda si riparte tutti, con tutte le attività, ma per il momento i parametri stabiliti dal Ministero della Salute stanno andando bene - ha detto Toti - Sono tutti dati positivi che mi fanno essere ottimista. Sappiamo che la situazione è difficile, l’Inps non paga la cassa integrazione, il sussidio da 600 euro per alcuni è arrivato tardi. Non possiamo più aspettare, dobbiamo ripartire al più presto, ed è giusto che tutti tornino a lavorare, e io spero che presto il governo apra presto le regioni e si possa tornare a girare liberamente».

Appello al governo: «Riaprire le regioni per favorire il turismo»

Il presidente della Regione, chiedendo che si riaprano le regioni, ha ricordato l'importanza del turismo per la Liguria: «Credo che questa estate, siccome la Liguria è una regione è vicina e la gente non si muoverà all'estero e vorrà stare più vicina a casa, si potrebbe recuperare un pochino di quello che abbiamo perso, e noi stiamo cercando di aiutare tutte le imprese e i lavoratori stagionali»

«Noi faremo quello che possiamo fare nello spazio di autonomia che il governo ha lasciato sino al 18 - ha sottolineato ancora Toti - ma dal 18 la Regione Liguria si riprende la possibilità di decidere, ovviamente lo faremo sulla base dei numeri che ci sono, perché non siamo incoscienti. Io mi sono preso la responsabilità di chiudere le scuole quando ancora il governo non aveva deciso, abbiamo agito con rigore, tutti si sono comportati con rigore, adesso iniziamo a ragionare che si riparta, perché se non si riparte noi non sappiamo più come mangiare».

Nave ospedale, presto allestito il terzo nucleo

Saranno 80 le persone che da lunedì saranno ospitate sulla Gnv Splendid, la nave ormeggiata a ponte Colombo trasformata in ospedale per pazienti covid a bassa intensità di cura o pronti per tornare a casa, ma ancora positivi e dunque contagiosi.

«Qualcuno dice che ogni persona costa 1.000 euro al giorno - ha detto Toti - Niente di vero, ne costano meno di 200, è una operazione straordinaria che ci stanno copiando anche altre regioni, ma i rosiconi devono sempre criticare».

Marassi, tamponi negativi per i 17 detenuti sottoposti a controlli

Tamponi negativi per i 17 detenuti del carcere di Marassi che si erano sottoposti ai test sierologici e da cui era emersa la presenza degli anticorpi. Da quando era emersa la possibilità che fossero stati infettati erano stati posti in isolamento.