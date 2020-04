Ragazzo di 24 anni trovato morto in casa, da giorni aveva la febbre alta

Un ragazzo di 24 anni è stato trovato morto giovedì mattina nella sua casa di via Bertosa, traversa di via Assarotti, nel centro città.

Stando a quanto si apprende, il giovane (che soffriva di una malattia cronica) da qualche giorno aveva la febbre alta, e il suo medico di famiglia aveva chiesto che fosse effettuato un tampone per accertare un eventuale contagio da coronavirus, che non è però stato fatto in tempo.

Sul posto giovedì mattina sono intervenuti i sanitari del 118 in assetto covid - tute, mascherina e tutte le protezioni necessarie - e i poliziotti del commissariato Centro. Per accertare le cause della morte, e per capire se effettivamente ci sia stato un contagio, bisognerà aspettare l'autopsia e il tampone sulla salma.