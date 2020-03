Coronavirus, il San Martino: «Attenzione alle raccolte fondi non ufficiali»

Attenzione alle raccolte fondi non ufficiali per gli ospedali: il monito arriva dal Policlino San Martino di Genova, hub regionale per la gestione dell’emergenza coronavirus, che in queste ore ha segnalato un’iniziativa in cui non risulta coinvolto nessun professionista dell’ospedale incaricato di gestire questo tipo di attività.

«La direzione ha appreso di una raccolta fondi che concentrerebbe gli sforzi sull’indirizzo coronavirusraccoltafondigenova@gmail.com e che è stata ampiamente condivisa in rete - fanno sapere dal San Martino - non è stata certificata, e la direzione del Policlinico è in procinto di segnalarla alla Polizia Postale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proseguono invece, con successo, le raccolte fondi ufficiali della Regione e quella del San Martino stesso, #GenovaPerSanMartino, cui fanno capo anche quelle lanciate dal Nerviese, della tifoseria organizzata del Genoa, da Stelle nello Sport e dei dipendenti della U.O. di Dermatologia (tutte certificate dalla Direzione Scientifica). A oggi la cifra raccolta ha superato i 2 milioni di euro, fondi che vengono utilizzati per l’acquisto di preziose attrezzature e strumentazioni.