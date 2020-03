In giro in bicicletta nonostante il decreto: «La mia è disobbedienza civile»

Se ne andava a spasso in sella alla sua bicicletta in una soleggiata domenica mattina, incurante del decreto che impone di restare a casa, o comunque nei pressi della propria residenza, per limitare il contagio da coronavirus.

A sorprendere l’anziana ciclista, una volante della polizia, che in questi giorni sta pattugliando ogni strada proprio per garantire il rispetto del decreto e abbassare il rischio di contagio.

Alle domande degli agenti sul perché fosse in giro per le vie della città, la donna ha risposto di farlo «per disobbedienza civile» e di «fregarsene del decreto emesso dal governo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ai poliziotti non è rimasto da fare, dunque, che far scattare la denuncia ex art. 650, quello sulla violazione delle disposizioni dell’autorità.