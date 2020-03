Coronavirus, la denuncia della Cisl: «Troppe persone alle Poste»

Banche e uffici postali restano aperti in questi giorni di emergenza da coronavirus, ma dai sindacati arriva l’allarme: troppe persone che si mettono in coda agli sportelli nonostante la raccomandazione di uscire il meno possibile e solo per motivi indispensabili (lavoro, salute, necessità come la spesa).

Alle Poste, in particolare, gli accessi in questi giorni sono ancora elevati e in diversi quartieri sono state segnalate code: «Troppi liguri si recano ancora alle poste e per di più di senza motivi urgenti - denuncia Claudio Donatini, segretario regionale Cisl Liguria - Nonostante i divieti imposti dal recente decreto legge, volti a contenere la diffusione dell'epidemia di Coronavirus rileviamo un costante afflusso della clientela presso gli sportelli degli Uffici Postali che al momento restano aperti al pubblico».

I sindacati puntano il dito contro la tipologia di operazioni svolte da chi si presenta agli uffici postali: «In moltissimi casi l’afflusso di clienti è motivato dallo svolgimento di attività e operazioni che nulla hanno a che fare con il carattere di urgenza e inderogabilità previsti dal decreto governativo come valide motivazioni di uscita dal proprio domicilio - ricorda Donatini - Si tratta pertanto di violazioni di legge, punibili con multa di 206 euro e denuncia penale».