Coronavirus, in Liguria 4.750 positivi; per l'Ons 0 contagi dal 14 maggio

Sono 141 i nuovi contagi da coronavirus diagnosticati nella nostra regione, 29 i morti e 75 i guariti: questi, in estrema sintesi, i dati dell’andamento del contagio da coronavirus in Liguria stando ai dati di lunedì sera.

I numeri si traducono in 4.750 positivi totali, di fatto 37 in più rispetto a domenica se non si contano i decessi e i guariti.

Costa Deliziosa in arrivo, un decesso a bordo

Da mercoledì mattina inizieranno le operazioni di sbarco della Costa Deliziosa in arrivo al porto di Genova. Sulla nave da crociera è stato registrato un decesso il 6 aprile, ufficialmente per infarto. «La sanità marittima deciderà se fare il tampone al cadavere - ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - ma è una nave senza casi di positività a bordo».

Sulla nave, da cui sono già scesi a Barcellona 170 passeggeri, rimangono 1631 turisti e 900 membri dell'equipaggio.

Mille tamponi in più al giorno grazie a una donazione privata

Grazie a una donazione privata, l'ospedale San Martino può ora contare su un nuovo macchinario in grado di fare mille tamponi in più al giorno per diagnosticare il coronavirus.

«Uno strumento ancora più prezioso in vista del passaggio alla fase 2 con la ripresa delle attività lavorative - ha detto il vicepresidente di Regione Liguria Sonia Viale - arriveremo alla capacità di fare 2500 tamponi al giorno in Liguria se da Roma ci arrivano i reagenti».

Fase 2, i bambini rimarranno a casa mentre i genitori lavorano

Uno dei problemi da affrontare per quanto riguarda il passaggio alla fase 2, è quello relativo ai bambini che continueranno a rimanere a casa da scuola (senza presumibilmente poter andare dai nonni, per rispettare le norme anti-contagio) mentre i genitori riprenderanno a lavorare.

Così Regione Liguria attiverà uno speciale "team infanzia" con esperti, pediatri, psicologi, associazioni e garante dell'infanzia per confrontarsi con famiglie e insegnanti, e ascoltare i loro bisogni: ad annunciarlo, l'assessore alla Formazione Ilaria Cavo. La finalità sarà produrre una serie di proposte da avanzare soprattutto al Governo.

Coronavirus, Liguria quinta regione per numero di morti

I nuovi contagi emergono anche alla luce dei tamponi effettuati: 1.456 tra domenica e lunedì, leggermente meno rispetto ai giorni feriali, per un totale di 33.007 da inizio emergenza, dato che posiziona comunque la Liguria all’ultimo posto tra le Regioni del Nord per quanto riguarda il numero di test.

Proporzione tragicamente inversa dal punto di vista della mortalità: la nostra regione, con 955 morti da inizio emergenza (29 più di ieri), è la quinta per numero di morti subito dopo Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto, le quattro più colpite dall’epidemia.

Il dato positivo riguarda la situazione negli ospedali e i ricoveri: rispecchiando il trend nazionale, in Liguria a lunedì 20 aprile erano 980, di cui 102 in terapia intensiva, in leggero calo rispetto ai giorni precedenti. A domicilio si stanno curando 2.516 persone, in leggero ma costante aumento, gli asintomatici ancora positivi sono 1.254, i guariti totali sono 962, numero che si avvicina a quello dei deceduti.

Dal punto di vista dei positivi per provincia, quella di Genova resta quella in cui il numero è piaciuto alto - 2.712 accertati - seguita da Imperia (894), Savona (714) e La Spezia (423).

Per l’Ons in Liguria zero contagi dal 14 maggio

La curva del contagio da coronavirus della Liguria dovrebbe azzerarsi il 14 maggio.

La previsione è firmata dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute, che ha diffuso uno studio in cui vengono analizzati i contagi regione per regione ed elaborate date fondamentali per capire quando, e come, le regioni potranno essere riaperte. Tra le ultime a registrare zero contagi ci sarebbero Lombardia e Marche.

I contagiati nelle rsa

L’assessore alla Sanità, Sonia Viale, è tornata a parlare della situazione nelle rsa, 230 sul territorio ligure, sotto inchiesta per l’alto numero di vittime all’interno e per la gestione. Viale ha negato che vi sia una “lista nera” di strutture compilata da Alisa, ma ha confermato che il 40% delle residenze protette hanno criticità, come già detto la settimana scorsa, definendo la lista, appunto, “un elenco di criticità”.

«Solo in 7 o 8 casi si tratta di difficoltà serie, per cui abbiamo chiesto e ottenuto l’aiuto della Protezione civile e dell’Esercito a causa della mancaza di personale - ha detto Viale - Le altre sono in una situazione di difficoltà variabile. Per esempio, viene considerata critica un rsa che ha accolto numerosi ospiti di un hospice, e per i numerosi decessi che ha avuto rientra nelle critiche, ma in realtà era andata in aiuto di una situazione di criticitià»

«Prosegue anche il lavoro di verifica con i nuclei di infermieri specializzati in infezioni ospedaliere: il loro compito è accompagnare e supportare le strutture in cui sono ospitati i nostri anziani perché è nostro dovere consentire la continuità assistenziale. Continua anche la distribuzione dei Dpi, anche attraverso gli enti gestori che ringrazio per la collaborazione».