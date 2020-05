Coronavirus Marassi / Piazzale Marassi

Carcere di Marassi, dieci detenuti positivi ai test sierologici

I controlli svolti all'interno del penitenziario genovese alla ricerca di eventuali casi di coronavirus hanno dato esito positivo per una decina di detenuti. La Uil chiede che, in attesa di tampone, questi restino in isolamento