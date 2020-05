Positiva al covid, scappa dall'ospedale: ritrovata a Turati

Positiva al coronavirus, dopo essere stata ricoverata all’ospedale San Martino è fuggita, spingendosi sino in zona Turati.

Protagonista della vicenda una ragazza di 20 anni, che lunedì nel pomeriggio si è allontanata dall'ospedale e che intorno alle 13 di martedì è stata notata dagli agenti delle Volanti nei pressi della fermata della metro di San Giorgio, sola.

I poliziotti, in tenuta covid, hanno subito avvisato il 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca genovese attrezzata per il trasporto di pazienti covid-positivi. La 20enne è stata quindi riportata in ospedale, e sul posto è intervenuta una squadra di Amiu per sanificare la zona in cui è stata trovata.

Stando a quanto accertato, la giovane, che oltre ai problemi psichici ha anche una dipendenza da sostanze stupefacenti, si era presentata volontariamente al pronto soccorso sabato scorso. Trasferita in Psichiatria, fanno sapere dal San Martino, è stata sottoposta a tampone, che ha dato esito positivo. È stata quindi spostata nell’area Covid del Padiglione 12, da dove lunedì è fuggita usando la scala antincendio.

Non è chiaro cosa abbia fatto dal momento della fuga dall’ospedale né con chi sia eventualmente entrata in contatto. Riportata al San Martino, nelle prossime ore verrà nuovamente ricoverata.

Si tratta del secondo paziente psichiatrico fuggito dal San Martino in 24 ore. Sempre lunedì, in mattinata, un uomo di 34 anni (non positivo) si è allontanato dal reparto di Psichiatria e ha raggiunto la casa della madre, a Marassi, buttando giù la porta nel tentativo di entrare.