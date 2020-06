Coronavirus, plasma dei guariti usato su 4 pazienti

A oggi sono quattro le persone contagiate dal coronavirus trattate con il plasma iperimmune, quello dei pazienti già guariti, per uso compassionevole. Nessun paziente è stato invece ancora inserito nel protocollo Tsunami, quello che mira a raccogliere sangue di pazienti guariti per curare quelli contagiati.

«In questo momento essendo appena partito siamo in una fase in cui i pazienti nuovi sono in discesa, e non abbiamo ancora individuato pazienti per il protocollo Tsunami - ha detto Vanessa Agostini, direttore della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali - è stato invece utilizzato il percorso per l’utilizzo del plasma per pazienti a uso compassionevole, e in Liguria ne abbiamo curati 4».

Per il protocollo Tsunami, a oggi al San Martino sono stati selezionati un centinaio di potenziali donatori: «Li stiamo tutti chiamando e sottoponendo alla visita per la valutazione dell’idoneità - ha detto Agostini - e ai test richiesti da centro nazionale sangue».

A oggi in Liguria i centri individuati per creare la banca del plasma sono due, uno a Savona e uno al policlinico San Martino di Genova, dove sono disponibili le macchine per l'inattivazione dei patogeni necessaria alla donazione.