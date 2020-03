«Pizze gratis a chi non può comprarsi da mangiare», l'iniziativa solidale della pizzeria di Struppa

Alice Delli Noci è la giovane titolare della pizzeria Le Due A di via Struppa. Insieme con il suo compagno Andrea ha aperto l’attività pochi mesi fa, con la speranza di vederla crescere, e si è ritrovata invece a scontrarsi con la durissima realtà dell’emergenza coronavirus, che da ormai due settimane l’ha costretta a chiudere.

Alice è anche la ragazza che domenica ha deciso di sfruttare Facebook per mettersi a disposizione della sua città, offrendosi di preparare pizze per chi, in questi giorni, non riesce neppure a comprarsi del cibo a causa del blocco totale delle attività e dell’impossibilità di avere una fonte di reddito e sostentamento. E ha deciso di farlo nonostante tutte le difficoltà derivanti dall’avere la sua principale fonte di reddito chiusa, perché «non si può rimanere senza cibo nel 2020, non ci dormo la notte a sentire alcune storie».

«Visto il periodo difficilissimo invito chi fosse rimasto senza i soldi per fare la spesa a chiamare - ha scritto Alice in un post condiviso decine di volte - Siamo tutti in difficoltà, ma un modo per far avere un panino o qualcosa da mangiare lo si trova. Questa non è un'operazione di marketing. Non vogliamo regalare delle pizze, ma aiutare chi ha bisogno davvero. Quindi non scrivetemi se non avete davvero difficoltà a fare la spesa, grazie».

L’offerta di Alice ha suscitato una valanga di commenti solidali e di ringraziamento per un gesto che, in questi giorni così difficili e complicati, assume una doppia valenza, quella materiale e quella morale: «Anche noi, pur essendo rimasti aperti, stiamo avendo le nostre difficoltà e non potremo soddisfare tante richieste di aiuto - conclude Alice - Se non sei davvero in grave difficoltà non rubare il cibo che potremmo dare ad un altro. Noi non avremo modo di controllare, ma ci affidiamo alla vostra coscienza».

La speranza, insomma, è che la solidarietà dimostrata susciti altra solidarietà, in modo da “aiutare chi aiuta”, anche solo recapitando una pizza a casa di chi non avrebbe mai potuto acquistarla e mangiarla.