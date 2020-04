Bus gratis e più piste ciclabili, il consiglio comunale vota contro

Per via dell'emergenza coronavirus, la seduta del consiglio comunale di martedì 28 aprile 2020 si è svolta in videoconferenza. Sono risultati presenti 40 consiglieri. Dopo la relazione del sindaco, sono stati letti e votati quattro ordini del giorno fuori sacco.

I primi tre sono stati approvati all'unanimità mentre il quarto è stato respinto con 24 voti contrari e 17 a favore, ovvero Pd, M5S, Lista Crivello, Italia viva, Ubaldo Santi (Gruppo misto) e Chiamami Genova. La decisione del consiglio sembra andare contro le intenzioni annunciate dal sindaco in merito alla mobilità in città.

L'intento del documento, a cui l'aula ha detto 'no', era quello di «impegnare il sindaco e la giunta, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a rafforzare la mobilità pubblica in città, a rifinanziarla, a renderla sicura per il trasporto delle persone e a rimodulare il servizio, evitando che si rafforzi la convinzione che i mezzi più sicuri sono quelli personali come auto, moto e scooter. E ancora, a intervenire rapidamente per aumentare il numero dei mezzi in servizio, regolamentando l'accesso con mascherine, segnalando il numero dei posti a sedere a bordo, tracciando gli spazi all'interno e prevedendo una sorveglianza a garanzia dell'utenza e del personale».

L'ordine del giorno proponeva anche di «valutare economicamente la possibile gratuità del trasporto pubblico, come garanzia del mantenimento di un servizio essenziale, a partire dalle zone collinari, prevedere l'estensione delle piste ciclabili, dello sharing mobility e della mobilità condivisa. E ancora farsi promotori verso il governo per aumentare i mezzi elettrici, utilizzato anche i bonus green».