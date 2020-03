Coronavirus, addio a Pippo Carrubba: operaio, scrittore e storico militante della sinistra genovese

Morto all'età di 82 anni Giuseppe "Pippo" Carrubba, noto militante della sinistra genovese, operaio e scrittore, attivo dagli anni '60 nella nostra città. Si è dovuto arrendere anche lui al coronavirus all'ospedale di Novi Ligure dove era ricoverato da alcuni giorni. Carrubba si era infatti trasferito da qualche anno in Basso Piemonte con la moglie e viveva a Silvano d'Orba.

Tra i suoi libri, attraverso i quali raccontava anche la vita degli operai in fabbrica, "Il gruppettaro", "Mi chiamavano il sovversivo", "Il posto fisso", "Tempo di cicoria amara nel XX Secolo" e "Lettere dalla fabbrica". Era anche molto amico di Don Gallo, una foto con il "Prete di strada" capeggiava sul profilo Facebook di Carrubba.

A ricordarlo la sezione genovese di Rifondazione Comunista che in un comunicato ha scritto: «Voce critica e intelligente, da Lotta Continua fino alla creazione di un circolo di Rifondazione Comunista a Silvano D'Orba, compagno di una lunga e straordinaria stagione di lotte operaie e sindacali a Genova, negli anni '70 e '80 al tempo dei Consigli di Fabbrica e della FLM. Dopo la pensione era stato protagonista, negli anni 2000, di diverse lotte ecologiste, come quella in Val Lemme a difesa dell'acqua e dell'ambiente, e di iniziative No Tav contro la realizzazione del Terzo Valico. Ciao Pippo ci mancherai per il tuo pensiero critico e propositivo, oltre che per la tua grande umanità e simpatia».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.