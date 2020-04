Non può uscire per ritirare la pensione, la aiuta la Polizia: la storia a lieto fine a Sestri Ponente

Non poteva uscire per ritirare la pensione, e così la signora Carla (nome di fantasia) si stava ormai rassegnando a trascorrere una Pasqua ancor più difficile del previsto, chiusa nel suo appartamento di Sestri Ponente, in questo periodo di quarantena forzata in cui è meglio che gli anziani non si muovano, e senza soldi per poter fare neppure la spesa.

Poi ha pensato che qualcuno di fidato che potesse aiutarla, in realtà, c'era sempre stato, a pochi metri da casa sua. Così Carla ha telefonato al commissariato di Sestri Ponente e, timidamente, ha esposto il suo problema: «Non posso uscire di casa ma avrei bisogno di ritirare la pensione, non so come fare».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In poco tempo i poliziotti hanno contattato l’Istituto di Credito presso cui l’anziana signora ha il conto corrente e hanno preparato tutta la modulistica per la delega. La storia ha il suo lieto fine: qualche ora dopo avevano già provveduto al ritiro della pensione e alla consegna al domicilio.