Al San Martino una casella di posta elettronica per inviare messaggi ai propri cari ricoverati

Anche la lontananza e l'isolamento incidono sulla ripresa delle persone ricoverate in ospedale per covid-19, e l'ospedale San Martino, che ha già avviato la sperimentazione del parto in diretta streaming per mamme e papà e delle visite via tablet per limitare al massimo i contatti, ha deciso di destinare un indirizzo di posta elettronica solo ai messaggi che i parenti dei ricoverati vogliono inviare ai loro cari.

La casella dedicata risponde all'indirizzo postapaziente@hsanmartino.it: chi desidera inviare un messaggio deve scrivere nella mail cognome, nome e anno di nascita del paziente a cui è destinato, e non appena sarà ricevuto dall’Unità Operativa della Qualità sarà inoltrato ai reparti di riferimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il messaggio verrà quindi stampato e consegnato al paziente, che potrà leggerlo e conservarlo, e farsi forza nel leggere le parole di chi è a casa e aspetta il suo ritorno: «Abbiamo il dovere di abbattere questi muri di silenzi contro i quali questa emergenza ci ha costretti a sbattere ogni giorno la faccia - spiega il dottor Gianni Orengo, responsabile dell'Unità Operativa della Qualità - Dopo i tablet, che stiamo destinando a più reparti possibili, proviamo a venire incontro alla cittadinanza e ai malati con quest'altra possibilità. Abbiamo toccato con mano quanto il contatto, benché a distanza, dia sollievo ai nostri ricoverati, e dunque, per quanto nelle nostre possibilità, proveremo a studiarne altre».