Patente, esame di guida, revisione, foglio rosa: come comportarsi in tempi di coronavirus

Con il blocco totale alle attività non indispensabili stabilito dal decreto “Io resto a casa”, si è costretti a fare i conti anche con aspetti burocratici che sino a ieri sembravano fastidiose ma semplici incombenze, e che oggi possono invece sollevare dubbi.

Come comportarsi, per esempio, in caso di patente scaduta? E se è tempo di revisione, ma non è possibile farla, si può ugualmente circolare in auto? Qualche chiarimento arriva dall’Automobile Club di Genova - che in questi giorni resta, ovviamente, chiuso.

Patente di guida

Le patenti scadute tra il 31 gennaio e il 15 aprile vengono automaticamente prorogate al 15 giugno 2020. Se la patente si utilizza solo come documento di identità, invece (e non per guidare) la proroga va al 31 agosto 2020, insieme con tutti gli altri documenti di riconoscimento.

Foglio rosa

I fogli rosa con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 vengono prorogati fino al 30 giugno 2020;

Permesso di guida provvisorio

Come previsto dall’art. 59 della legge n. 120/2010, in occasione del rinnovo della patente, proroga fino al 15 giugno;

Carte di qualificazione del conducente e certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose

Quelli aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno sono prorogati fino al 30 giugno 2020;

Certificati di abilitazione professionale

Quelli in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile, sono validi fino al 15 giugno 2020;

Esame di guida

Gli esami teorici fissati entro il 30 giugno 2020 potranno svolgersi entro il termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda senza presentare un’ulteriore richiesta. L’esame dovrà comunque essere prenotato alla Motorizzazione competente.

Per informazioni è stato messo a disposizione il numero 0105394317, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, il numero verde 800.18.34.34 e la mail presidiourpcovid19@aci.it, attivi nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 14.