Coronavirus, salgono i guariti ma la guardia resta alta. Pasquetta: «Tutti a casa»

Ammontano a 4.295 le persone positive al covid-19 in Liguria, 39 in più rispetto a sabato e sono 749 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (+ 15). Un altro dipendente dell'ospedale Villa Scassi ha perso la vita venerdì, dopo la morte del chirurgo Emilio Brignole, si tratta dell'infermiera Anna Poggi ma le cause del decesso sono ancora da accertare come comunicato dall'ospedale.

I test effettuati in Ligura sono 21.983 (1.095 più di sabato). Sono al domicilio 2155 persone (27meno di ieri ), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 964 persone, 39 in più. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 448 (64 più di ieri).

«Una Pasqua blindata per consolidare la discesa del contagio, che sta già avvenendo - ha commentato il governatore della Liguria Giovanni Toti - il Governo ha fatto un decreto che tiene poco conto delle specificità e delle esigenze dei territori, molto diversi tra loro. Da domani lavoreremo a un’ordinanza regionale per permettere ad alcune categorie, come ad esempio a giardinieri e balneari, di tornare a lavoro. Con grande prudenza, dobbiamo iniziare a guardare al futuro».

I controlli della polizia locale, nella giornata di Pasqua, sono stati oltre 2600, le sanzioni 102 e 11 i negozi controllati e risultati regolari.

Nella serata di sabato sono arrivate alla Fiera di Genova due milioni di mascherine chirurgiche e 100 mila Ffp2 acquistate da Regione Liguria, che da oggi inizieranno a essere smistate.

Pasquetta a casa, i controlli sul territorio

«Questa sarà una Pasquetta diversa dalle altre e spero che tutti voi vogliate darci una mano in questa battaglia, come avete fatto ieri, restando a casa - ha scritto sulla sua pagina Facebook il governatoreToti - Tornerà il tempo per le gite con amici e famiglia, e tornerà prima se sapremo tutti fare un sacrificio. In queste feste abbiamo intensificato i controlli in tutta la Liguria, per bloccare gli arrivi da fuori regione e gli spostamenti dei liguri. Ringrazio i 3 mila agenti, i volontari della polizia locale e della Protezione Civile che anche oggi lavoreranno senza fermarsi per garantire la nostra sicurezza e il rispetto delle regole».

Il Consiglio dei ministri, intanto, ha deciso venerdì scorso, di prorogare fino al 3 maggio i decreti che impongono la chiusura di quasi tutte le attività produttive e l'obbligo di restare a casa.

«Fino a martedì bisogna stare blindati - aveva già comunicato Toti - ma quando usciremo da questo ponte pasquale alcune attività potranno iniziare a tornare al lavoro, secondo la decisione assunta dal Governo. Come Regione Liguria stiamo lavorando, anche in queste ore, per una ripartenza graduale: per consentire ad esempio a chi ha un orto, un campo, e sono tanti in Liguria che per diletto o bisogno coltivano un piccolo orto, un piccolo uliveto a uso personale, di poterci andare; vogliamo permettere ai giardinieri, visto che la filiera florovivaistica è rimasta aperta e lavora con stagionalità, di poter lavorare, magari anche a piccoli cantieri all'aperto. E poi sulle nostre spiagge c'è un grande lavoro, in attesa di una stagione che vedremo quando potrà cominciare, magari a maggio, magari a giugno, ai primi di luglio, ma sicuramente chi ha uno stabilimento balneare, un chiosco sulla spiaggia dovrà andare a vedere in che condizioni è dopo le mareggiate dell'inverno».

«Ci sono aziende in Liguria - ha detto Toti - che possono essere un punto di riferimento e fare dei progetti pilota di ripartenza, con i loro lavoratori e con accordi sindacali adeguati mettendo in campo tutti quegli strumenti di sicurezza e profilassi come mascherine, aerazione, aspiratori dell'aria, disinfettanti. Di questo inizieremo a parlare la prossima settimana perché vogliamo che la Liguria sia all'avanguardia nel tornare a guardare al futuro, così come mentre tutti gli altri chiudevano noi siamo andati avanti con questo cantiere, con lo scolmatore del Bisagno, con i porti distrutti dalle mareggiate, con le strade distrutte dalle alluvioni, non ci siamo mai fermati e andremo avanti così».

Le attività che potrebbero ripartire: balneari e florovivaisti

Dopo la riapertura di librerie e cartolerie disposta dal governo e sui cui il presidente Toti non si è espresso, la Regione chiede il via libera immediato anche per florovivaisti e stabilimenti balneari e poi i cantieri per la fibra ottica. I primi, poi, finirebbero per trascinare con sé un’altra categoria strettamente connessa con fiori e piante, vale a dire i giardinieri. Se ne parlerà mercoledì nel tavolo convocato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che incontrerà in videoconferenza la Camera di Commercio e tutte le categorie.

«Nel pomeriggio in Regione - ha scritto su Facebook nel giorno di Pasquetta, Toti - lavoreremo a un’ordinanza per permettere ad esempio ai giardinieri di tornare a lavoro, ai balneari di fare piccole manutenzioni nei loro stabilimenti, anche dopo le mareggiate dei mesi scorsi. Ma per iniziare a guadare insieme al futuro e alla normalità servono rigore e prudenza oggi: non abbassiamo la guardia».

Benvenuto Alessandro, il bimbo simbolo di speranza

«La vita è più forte di tutto. Ce lo ricorda Alessandro, nato nel giorno di Pasqua proprio al Villa Scassi di Genova. La vita continua, anche nel dolore. Questa foto è bellissima. L'ostetrica che si prende cura della mamma, la mamma che stringe il suo bambino appena nato. Si intravede la mascherina, dietro la quale siamo certi ci sia un sorriso. Di speranza e di amore. Oggi vogliamo darvi questo messaggio». È il messaggio scritto da Toti sulla sua pagina Facebook.