Coronavirus, 4355 positivi ma calano i ricoveri. Aprono piccoli cantieri, orti e giardini

Ammontano a 4355 le persone positive al covid-19 in Liguria, 60 in più di domenica e sono 760 i deceduti dall’inizio dell’emergenza, nelle ultime 24 ore sono 11 le persone che hanno perso la vita per il coronavirus in Liguria. I test effettuati a lunedì 13 aprile sono 23.129 (1146 in più). Sono al domicilio 2217 persone, clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 992 persone. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 479 (31 in più di domenica).

«Il trend dell'epidemia è ancora in calo e questo è un buon dato, direttamente correlato anche al fatto che il comportamento dei liguri sta dimostrandosi molto coerente con le norme», ha commentato il presidente della Liguria Giovanni Toti. «Da tutte le province ci sono giunte notizie che sostanzialmente il piano di controlli di Pasqua e Pasquetta ha fatto la sua funzione di detterrente, le sanzioni e le infrazioni sono state di bassissima entità e la maggior parte delle persone non ha circolato e questo credo che ci comporterà buoni dati anche per i giorni a venire».

I controlli della polizia locale, nella giornata di Pasqua, sono stati oltre 2600, le sanzioni 102 e 11 i negozi controllati e risultati regolari, mentre i carabinieri forestali hanno elevato otto sanzioni, nei due giorni di festività, nelle areee extraurbane della provincia di Genova tra la Val Varenna, il parco del Peralto e Montoggio.

Il piano di riapertura delle attività in Liguria

Domani, martedì 14 aprile, in Liguria riapriranno le librerie, le cartolerie, gli studi professionali e i negozi di abbigliamento per bambini, come voluto dal governo. A queste attività se ne aggiungono altre, individuate da Regione Liguria, e ritenute coerenti con il decreto nazionale dell'11 aprile. «Con un ulteriore provvedimento regionale, il presidente della Regione, ha individuato attività tipiche della Liguria con necessità di attività turistiche, stagionali, agricole e paesaggistiche particolari che non ritiene in contrasto con la normativa nazionale ma aggiuntive e ulteriormente specificative», ha detto Toti durante il consueto punto del giorno dalla sala Trasparenza.

Come noto riapre la filiera del legno e quella tecnologica, della telefonia e dei computer (Mediaworld alla Fiumara, ad esempio, sarà aperto dal lunedì al sabato), riparte la silvicultura (disciplina che studia l'impianto, la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi), anche su richiesta di Regione Liguria a cui si aggiungono alcune particolarità regionali come piccoli cantieri, orti e giardini.

Nello specifico, in Liguria ripartono, i giardinieri e tutti quelli che si occupano della cura dei parchi sia pubblici che privati, inclusi i manutentori dei campi da calcio e altri campi all'aperto. «La salvaguardia del patrimonio paesaggistico passa anche dalla cura per l'ambiente - ha spiegato il governatore Toti - e si tratta di mestieri per lo più svolti in solitudine o in piccole squadre già a debita distanza di sicurezza». Tutto ciò che la Regione ha autorizzato avviene, ovviamente, sulla base del rispetto di tutti i regolamenti di sicurezza a partire da quelle norme già codificate dagli accordi del 20 marzo tra Governo, parti sociali e associazioni datoriali che sono il testo guida per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Orti, fruttetti e piccoli allevamenti di animali da cortile sono, da martedì 14 aprile, autorizzati. «Questo nella convinzione - continua Giovanni Toti - che ci sia un'ingiustizia di fondo per chi può frequentare il proprio giardino adiacente alla propria abitazione e chi invece magari deve raggiungere a poche centinaia di metri da casa uliveti, vigneti, orti, che usa a titolo esclusivamente personale e di famiglia per i propri generi alimentari o come hobby. Anche queste attività si praticano, di solito, in solitudine e si tratta di spazi recintati, senza rischio di promiscuità».

Viene anche autorizzata l'attività di manutenzione straordinaria di allestimento degli stabilimenti balneari o di piccoli chioschi nel demanio marittimo o fluviale: montaggio delle cabine, la verniciatura, la verifica degli impianti idraulici. «Riteniamo opportuno in una regione dove i balneari sono molte decine di migliaia - è l'argomentazione di Regione Liguria - la stagione è alle porte e ancora non vi è certezza di quali tempi di apertura ci saranno di consentire ai titolari, alle famiglie o alle persone che ne hanno titolo di lavorare cominciando ad apportare tipicamente quelle attività che si svolgono propedeuticamente alle vacanze estive. ll tutto ovviamente in area di cantiere isolata e non a contatto con il pubblico».

Sempre in coerenza con il decreto del presidente del governo Conte, Regione Liguria autorizza l'edilizia libera, sia privata che pubblica (codificata dal dpr 380) ovvero piccoli lavori di manutenzione che richiedono solo la comunicazione di inizio lavori e non autorizzazioni amministrative complesse, come: piccoli lavori di restauro all'interno o all'esterno degli appartamenti, sempre e secondo la profilassi sanitaria.

Non si fermano, poi, le opere pubbliche e i grandi cantieri legati al dissestro idrogeologico, ai lavori di protezione civile, al rifacimento di argini, strade, alla messa in sicurezza di frane, di dighe foranee e le opere a mare continuano ad essere autorizzati.

Per quanto riguarda la nautica, i cantieri navali restano chiusi (fatte salve autorizzazioni prefettizie) ma si autorizza la consegna delle barche già allestite ed eventuali collaudi. «Questo sblocca molte decine di milioni di euro all'industria della nautica - ha specificato il governatore Toti - che è un'industria tipicamente ligure essendo campione nazionale la nostra regione, quindi la possibilità di consegnarle agli armatori e alle darsene di poter intervenire anche per la sicurezza dei natanti ancorati presso le loro banchine».

