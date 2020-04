Pasquetta a casa: quest'anno grigliate e musica sono sul web, gli eventi genovesi

Pasquetta (lunedì 13 aprile) quest'anno si trascorre a casa, nel rispetto delle norme anti-contagio per prevenire la diffusione del coronavirus.

E non manca ovviamente chi ironizza, scommettendo che, se gli anni scorsi non sempre il giorno di Pasquetta è stato bello, quest'anno il clima sfodererà una delle sue giornate migliori. In ogni caso poco importa, perché l'imperativo è restare a casa, ma questo non vuol dire che si debba rinunciare a una giornata di allegria e spensieratezza, soprattutto in questo momento in cui un sorriso è sempre d'aiuto. Grazie al web le distanze si accorciano, e non manca chi ha organizzato appuntamenti "virtuali" per poter vivere tra amici il Lunedì dell'Angelo.

Mentre molte persone si stanno organizzando per un pranzo via webcam in modo da essere un po' più vicini e meno soli (qui l'elenco dei negozi di Genova che effettuano consegne a domicilio), ci sono anche alcuni organizzatori di eventi genovesi che si sono spostati online.

#iogriglioacasa

È il caso di Manin Marassi BBQ, la grigliata di Pasquetta più famosa di Genova: per l'occasione si griglia da casa, e gli organizzatori hanno invitato tutti a farsi un video originale mentre preparano il pranzo (magari cantando o balllando) postandolo su Instagram con l'hashtag #iogriglioacasa, o taggando @Manin Marassi su Facebook.

Appuntamenti musicali online

Sempre sul web, lunedì mattina, dalle 10, il Virtuosity Center di Genova in collaborazione con l'istituto italiano di Cultura di Bucarest organizza un concerto virtuale di Pasqua, in diretta dalla Chiesa Italiana del Santissimo Redentore di Bucarest con l'organista Bruno Medicina.

Dalle 13 alle 18, il gruppo arenzanese Cenci Zoo Project in collaborazione con Daglis Franchini Dj e Frank Bellucci organizza Pasquetta Live Streaming, con 5 ore di musica di diverso genere non-stop in diretta Facebook. Dance, commerciale, elettronica, techno: ce n'è per tutti i gusti.

Alle 18 c'è l'AperiMusic organizzato dalla Cooperativa Artistica Zenart. Basta collegarsi e seguire la diretta live sulla pagina Facebook di Zenart, il protagonista sarà Paolo Fresu, trombettista e jazzista italiano tra i più conosciuti a livello internazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.