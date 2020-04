Coronavirus, 64 nuovi guariti a Pasqua ma la guardia resta alta

Ammontano a 4.295 le persone positive al covid-19 in Liguria, 39 in più rispetto a sabato e sono 749 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (+ 15). Un altro dipendente dell'ospedale Villa Scassi ha perso la vita oggi, si tratta dell'infermiera Anna Poggi ma le cause del decesso sono ancora da accertare.

I test effettuati in Ligura sono 21.983 (1.095 più di sabato). Sono al domicilio 2155 persone (27meno di ieri ), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 964 persone, 39 in più. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 448 (64 più di ieri).

«Una Pasqua blindata per consolidare la discesa del contagio, che sta già avvenendo - ha commentato il governatore della Liguria Giovanni Toti - il Governo ha fatto un decreto che tiene poco conto delle specificità e delle esigenze dei territori, molto diversi tra loro. Da domani lavoreremo a un’ordinanza regionale per permettere ad alcune categorie, come ad esempio a giardinieri e balneari, di tornare a lavoro. Con grande prudenza, dobbiamo iniziare a guardare al futuro».

Secondo i dati incrociati di Alisa e Ministero, dei positivi totali, sono 1176 gli ospedalizzati (più 27 rispetto a ieri), di cui 144 in terapia intensiva (meno di ieri), così suddivisi:

• Asl 1 – 183 (di cui 21 in terapia intensiva)

• Asl 2 – 159 (di cui 23 in terapia intensiva)

• San Martino – 303 (di cui 39 in terapia intensiva)

• Evangelico – 57 (di cui 5 in terapia intensiva)

• Ospedale Galliera – 136 (di cui 10 in terapia intensiva)

• Gaslini – 3

• Asl 3 Villa Scassi – 168 (di cui 22 in terapia intensiva)

• Asl 3 Gallino Pontedecimo – 5

• Asl 4 – 51 (di cui 8 in terapia intensiva)

• Asl 5 – 109 (di cui 16 in terapia intensiva)

I positivi divisi per provincia sono:

• Genova - 2372

• Savona - 630

• Imperia – 740

• La Spezia – 500

53 sono in fase di verifica

Le persone in sorveglianza attiva sono 3333, così suddivise:

• Asl 1 – 920

• Asl 2 – 657

• Asl 3 – 870

• Asl 4 – 375

• Asl 5 – 511

Il Consiglio dei ministri, intanto, ha deciso venerdì scorso, di prorogare fino al 3 maggio i decreti che impongono la chiusura di quasi tutte le attività produttive e l'obbligo di restare a casa.

«Fino a martedì bisogna stare blindati - aveva già comunicato Toti - ma quando usciremo da questo ponte pasquale alcune attività potranno iniziare a tornare al lavoro, secondo la decisione assunta dal Governo. Come Regione Liguria stiamo lavorando, anche in queste ore, per una ripartenza graduale: per consentire ad esempio a chi ha un orto, un campo, e sono tanti in Liguria che per diletto o bisogno coltivano un piccolo orto, un piccolo uliveto a uso personale, di poterci andare; vogliamo permettere ai giardinieri, visto che la filiera florovivaistica è rimasta aperta e lavora con stagionalità, di poter lavorare, magari anche a piccoli cantieri all'aperto. E poi sulle nostre spiagge c'è un grande lavoro, in attesa di una stagione che vedremo quando potrà cominciare, magari a maggio, magari a giugno, ai primi di luglio, ma sicuramente chi ha uno stabilimento balneare, un chiosco sulla spiaggia dovrà andare a vedere in che condizioni è dopo le mareggiate dell'inverno».

«Ci sono aziende in Liguria - ha detto Toti - che possono essere un punto di riferimento e fare dei progetti pilota di ripartenza, con i loro lavoratori e con accordi sindacali adeguati mettendo in campo tutti quegli strumenti di sicurezza e profilassi come mascherine, aerazione, aspiratori dell'aria, disinfettanti. Di questo inizieremo a parlare la prossima settimana perché vogliamo che la Liguria sia all'avanguardia nel tornare a guardare al futuro, così come mentre tutti gli altri chiudevano noi siamo andati avanti con questo cantiere, con lo scolmatore del Bisagno, con i porti distrutti dalle mareggiate, con le strade distrutte dalle alluvioni, non ci siamo mai fermati e andremo avanti così».

Benvenuto Alessandro, il bimbo simbolo di speranza

«La vita è più forte di tutto. Ce lo ricorda Alessandro, nato nel giorno di Pasqua proprio al Villa Scassi di Genova. La vita continua, anche nel dolore. Questa foto è bellissima. L'ostetrica che si prende cura della mamma, la mamma che stringe il suo bambino appena nato. Si intravede la mascherina, dietro la quale siamo certi ci sia un sorriso. Di speranza e di amore. Oggi vogliamo darvi questo messaggio». È il messaggio scritto da Toti sulla sua pagina Facebook.

‘Coloriamo l’emergenza’ con il Nue 112

«Anche quest’anno erano ripresi i corsi rivolti ai bambini per insegnare loro l’uso corretto del numero unico dell’emergenza 112. Questo percorso – ha spiegato l’assessore Viale - è stato interrotto a causa della pandemia ma vogliamo in qualche modo mantenere il legame con i bambini grazie all’iniziativa ‘Coloriamo l’emergenza’ invitandoli a fare dei disegni e inviarli all’112. È un modo per capire come i più piccoli stanno vivendo queste settimane».

Sergio Caglieris, responsabile del Nue 112 ha aggiunto: «Ci rivolgiamo ai bambini e alle loro famiglie: se vogliono inviarci i loro disegni sul tema del coronavirus possono farlo attraverso la mail sergio.caglieris@hasanmartino.it. È un modo per capire il loro stato d’animo. Sarà nostra cura farli avere a Regione perché vengano pubblicati anche sui social».

Edilizia Popolare e fondo morosità incolpevole

L’assessore all’Edilizia Marco Scajola ha ricordato l’iniziativa approvata oggi con delibera di Giunta a favore degli inquilini degli alloggi Erp: tutti i nuclei assegnatari di alloggi popolari che hanno perso il lavoro o avuto una riduzione dello stipendio di almeno il 20% del reddito complessivo del nucleo familiare potranno non pagare le prime due mensilità che non dovranno più essere corrisposte, nemmeno in futuro. Inoltre sono previste ulteriori rateizzazioni delle spese per gli alloggi, a partire dal terzo mese. «Lo riteniamo un provvedimento straordinario – ha affermato Scajola - mai attuato prima che potrà aiutare tante famiglie».

Per quanto riguarda il fondo per la morosità incolpevole, l’assessore Scajola ha evidenziato che «insieme alle altre Regioni abbiamo chiesto al governo di implementare il fondo, per aiutare anche tutti coloro che non riescono a pagare l’affitto. Al momento – ha spiegato Scajola – sul fondo ci sono 9 milioni e mezzo di euro per le Regioni, ossia circa 320mila euro per la Liguria. Con queste risorse si può fare poco e per questo ho già scritto al ministro Boccia per chiedere un intervento forte su questo capitolo. Non vogliamo lasciare indietro nessuno».

Voci dalla Cattedrale nel giorno di Pasqua

L’assessore alla Cultura Ilaria Cavo ha ricordato l’iniziativa »Resurrezione – Voci dalla Cattedrale di Genova” che si svolgerà la domenica di Pasqua alle 12.30 nella Cattedrale San Lorenzo con la partecipazione del tenore ligure Francesco Meli, del soprano Serena Gamberoni, del mezzosoprano Elena Belfiore, dei tenori Matteo Lippi e Ivan Ayon Rivas (genovese di adozione) accompagnati al pianoforte Maria Letizia Poltini.

Sarà possibile seguire l’iniziativa in diretta oltre che sulla pagina facebook di Regione Liguria anche attraverso lo streaming del Teatro Carlo Felice oppure, sui canali televisivi della Diocesi e sulle emittenti locali Primocanale, Telenord e Teleliguria Sud.

A livello nazionale l’evento verrà trasmesso in differita da Classica HD, canale 136 di Sky, alle 18.00 del giorno di Pasqua, domenica 12 aprile.