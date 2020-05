Terminata la fase 1, i parcheggi tornano a pagamento

La fine della fase 1 sta comportanto diverse novità, sia per quanto riguarda la riapertura delle attività economiche, che per gli spostamenti.

Con l'avvio della fase 2 per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid 19 ai sensi del dpcm del 26 aprile 2020, a partire da lunedì 18 maggio riprendono la normale e completa operatività della sosta a pagamento su suolo pubblico come da disciplina Blu Area in vigore.