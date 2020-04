Ospedale di Lavagna, reparto infettato dopo un morto positivo al covid

Otto pazienti e quattro operatori sanitari dell'ospedale di Lavagna sono risultati positivi al covid dopo la morte, anche per coronavirus, di un paziente nel reparto di Medicina.

In seguito al risultato del test, il reparto è stato chiuso per consentire tutte le procedure di sanificazione. In una nota diffusa alla stampa, l’Asl 4 ha comunicato che: «A seguito del riscontro occasionale di positività di un tampone su un soggetto ricoverato per altra patologia, la direzione strategica dell'Asl 4 ha sottoposto al tampone tutti i soggetti ricoverati in Medicina Interna dell’ospedale di Lavagna e l'intero personale sanitario della struttura.

In totale 61 persone, 12 delle quali sono risultate positive al Covid-19. Si è quindi proceduto alla sanificazione di tutti i locali e all’isolamento dei soggetti positivi. La direzione sanitaria ha bloccato i ricoveri per tutta la giornata di oggi al reparto di Medicina per procedere alla sanificazione e alla riapertura in totale sicurezza».