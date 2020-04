Ok a passeggiate, sport e take away (ma con delle regole): la nuova ordinanza di Regione Liguria

È stata varata domenica pomeriggio la nuova ordinanza (leggibile integralmente in fondo all'articolo) del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che entrerà in vigore lunedì 27 aprile con cui in regione verranno consentite alcune attività prima della fine del lockdown del 4 maggio, nel rispetto della salute pubblica.

L’obiettivo dell’ordinanza è quello di consentire la ripresa di alcune attività propedeutiche all’avvio della fase 2.

«Da lunedì 27 aprile si aprirà quella fase due di cui si è ampiamente parlato – ha sottolineato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Al governo abbiamo chiesto un piano di lungo periodo per consentire ai cittadini e alle categorie di attrezzarsi. Per il momento come Regione Liguria abbiamo firmato un’ordinanza d’intesa con gli assessori alla salute, all’ambiente, alla protezione civile, allo sviluppo economico, in coerenza con il decreto del presidente del consiglio vigente per poterci preparare alla fase 2».

Ecco tutte le misure assunte:

- E’ consentita la vendita del cibo da asporto da parte delle attività artigiane del settore dolciario e alimentare, previa ordinazione on line o telefonica e garantendo che gli ingressi per il ritiro avvengano per appuntamento e dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta;

- Resta sospesa per gli stessi esercizi la possibilità di consumare sul posto;

- Consentita la vendita solo in alcuni esercizi quali fiorerie e esercizi di prodotti florovivaistici;

- Consentita anche la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso nei negozi specializzati;

- E’ consentita al vendita di calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;

- E’ consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto su appuntamento, senza contatto tra le persone;

- Dalle 6 alle 22, consentite attività motorie all’aria aperta, in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione, come la corsa, la bicicletta o le passeggiate a piedi e a cavallo e la pesca sportiva lungo fiumi e foci di fiumi, nell’ambito del comune di residenza o abituale domicilio o del municipio di residenza per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova;



- E’ possibile anche lo spostamento con motoveicolo da parte di due persone a patto che il passeggero sia convivente con il guidatore; - E’ consentito ai residenti in Liguria la coltivazione di terreni a uso agricolo e attività diretta alla produzione per autoconsumo, a patto che il soggetto attesti con autodichiarazione completa e relativa verifica il possesso di una superficie agricola produttiva. Lo spostamento è consentito a una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza. In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione;

- E’ consentito l’allenamento e addestramento dei cavalli da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio regionale;

- E’ anche consentito l’allenamento e addestramento dei cani in aree autorizzate senza il contatto diretto tra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale;

- E’ consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o dei comuni dove si trovano le imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. E’ obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale;

- Consentito anche ai residenti in Regione Liguria di spostarsi sul territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione ed è obbligatorio il rientro in giornata; sono consentiti gli spostamenti di autovetture con più di un passeggero a bordo solo se provenienti dalla stessa residenza;

- I sindaci potranno disciplinare con proprie ordinanze l’apertura dei cimiteri, nel rispetto del distanziamento sociale;

- Nelle giornate di domenica fino al 10 maggio l’orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l’apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15;

- Il 1 maggio gli esercizi commerciali sopra indicati restano chiusi.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha comunicato che resteranno chiusi, per il momento, corso Italia, il Porto Antico e la passeggiata di Nervi; resterà anche il vincolo delle spiagge, ma si potrà correre anche su strada. Tutto questo in attesa di vedere cosa succede nei prossimi giorni.

