Coronavirus e fase 2, nuova ordinanza comunale: spiagge ancora chiuse

Insieme alle regole stabilite dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) del 26 aprile e a quelle dettate dall'ordinanza regionale firmata domenica 3 maggio, a Genova da lunedì bisognerà rispettare anche quanto previsto dalla nuova ordinanza del sindaco Marco Bucci.

Il testo non è ancora disponibile, ma il Primo cittadino ne ha elencato i punti salienti durante il consueto punto stampa sull'emergenza domenica sera.

«La nuova ordinanza del sindaco - ha detto Bucci - pone limiti rispetto al dpcm e all'ordinanza regione: sino alle 24 del 17 maggio è consentito l'accesso ai parchi, alle ville, ai giardini, ai cimiteri, riapre corso Italia lato mare. Resta interdetto l'accesso a spiagge, scogliere, arenili, salvo per praticare sport acquatici, come da ordinanza della Regione».

«Interdetto - ha spiegato ancora Bucci -l'accesso ai giochi per bambini anche dentro parchi. L'utilizzo delle mascherine è fortemente raccomandato fuori casa, ma obbligatorio e dunque sanzionabile se non adottato all'interno di parchi, giardini, ville, cimiteri, e durante passeggiate per attività motoria, nei locali, sui mezzi di trasporto pubblico. Possono essere utilizzabili vari tipi di mascherine, anche auto prodotte».

«Vogliamo dire chiaro ai genovesi che non vogliamo morire di coronavirus, ma nemmeno di fame, per cui è necessario aprire le attività commerciali e consetire di vivere il tempo libero. Ma in maniera ordinata, seria e in accordo con le misure dettate dal governo. La nuova ordinanza vale per due settimane. Penso sia un buon modo di procedere. Sottolineo che vogliamo preparare la Liguria all'estate che deve essere estate. Dobbiamo cominciare ad allenarci per arrivare a inizio estate consci di come gestire la cosa e con contagio quasi finito o finito».