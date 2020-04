Coronavirus verso la fase 2, Toti: «Task force e test per ripartire»

Sale a 4.482 il numero di persone positive al coronavirus nella nostra regione con un incremento di 127 tra lunedì e martedì a fronte di altri 1.317 test effettuati per un totale di 24.446 da inizio emergenza. Sono al domicilio 2364 persone (147 in più), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 1.018 (+26). I guariti con due test consecutivi negativi sono infine 531 (+52). Infine i decessi, 793, 33 in più tra lunedì e martedì.

I pazienti negli ospedali

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1.100 sono gli ospedalizzati (46 in meno), di cui 133 in terapia intensiva (5 meno), così suddivisi:

Asl 1: 176 (di cui 19 in terapia intensiva)

Asl 2: 141 (di cui 16 in terapia intensiva)

San Martino: 250 (di cui 37 in terapia intensiva)

Evangelico: 56 (di cui 4 in terapia intensiva)

Ospedale Galliera: 138 (di cui 13 in terapia intensiva)

Gaslini: 6

Asl 3 Villa Scassi: 172 (di cui 23 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino Pontedecimo: 5

Asl 3 Micone: 1

Asl 4: 49 (di cui 6 in terapia intensiva)

Asl 5: 106 (di cui 15 in terapia intensiva)

I positivi divisi per provincia sono invece: 2651 a Genova, 525 a Savona, 830 a Imperia e 476 alla Spezia.

Le persone in sorveglianza attiva, infine, sono 3182, così suddivise:

Asl 1: 804

Asl 2: 838

Asl 3: 730

Asl 4: 379

Asl 5 – 431

Residenze protette, il 40% è in situazioni critiche

Quello delle residenze protette resta il fronte più delicato e complesso da affrontare nell'ambito della gestione del coronavirus, con le vittime che continuano a salire e alcune strutture in cui il contagio è dilagato.

«A Pasquetta abbiamo avuto una mappatura delle criticità delle residenze sanitarie per anziani, cui stiamo lavorando da tempo con gli esperti, e mercoledì avremo un ulteriore input di azione che parte dalle residenze più crtitiche, il 40% dell'intero sistema - ha confermato l'assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale - Il restante 60% ha contrastato la diffusione del coronavirus. Non ci sono misure di indagine su cosa non ha funzionato, ma misure a supporto e integrazione delle rsa. Metteremo a disposizione delle strutture personale formato ed esperto della materia per agire in maniera efficace».

Sono arrivati intanto i risultati dei primi test sierologici effettuati nelle rsa, oltre 10mila sino a oggi: su 2353 test eseguiti sugli ospiti, l'86% non è venuto a contatto con il virus. Per quanto riguarda il personale, su 1.682 test, il 91% non è venuto a contatto con il virus.

Il giorno di una prima parziale riapertura

Martedì 14 aprile, in Liguria hanno riaperto librerie, le cartolerie, gli studi professionali e i negozi di abbigliamento per bambini come voluto dal Governo. A queste attività se ne aggiungono altre, individuate da Regione Liguria e ritenute coerenti con il decreto nazionale dell'11 aprile.

«Con un ulteriore provvedimento regionale, il presidente della Regione, ha individuato attività tipiche della Liguria con necessità di attività turistiche, stagionali, agricole e paesaggistiche particolari che non ritiene in contrasto con la normativa nazionale ma aggiuntive e ulteriormente specificative», ha detto Toti durante il consueto punto del giorno dalla sala Trasparenza, aggiungendo: «Avviata la fase 2 per la ripartenza della Liguria. Ci stiamo preparando anche alle prossime riaperture delle aziende. Mercoledì mi confronterò con categorie economiche, sindacati, ordini professionali, autorità portuali e associazioni di categoria per studiare insieme un piano d’attacco, con test sierologici per tutti i lavoratori ma non solo. Dobbiamo costruire da qui al 4 maggio regole e profilassi che valgano sul posto di lavoro come nella nostra vita di tutti i giorni, perché prima o poi dovremo iniziare a uscire gradualmente di casa, “convivendo” con il virus senza mettere a rischio la nostra salute. Quando potremo ripartire, la Liguria sarà pronta per farlo, in sicurezza».

Riapre dunque anche la filiera del legno e quella tecnologica, della telefonia e dei computer a cui si aggiungono alcune particolarità regionali come piccoli cantieri, orti e giardini.

Ripartono i giardinieri e tutti quelli che si occupano della cura dei parchi sia pubblici sia privati, inclusi i manutentori dei campi da calcio e altri campi all'aperto. Autorizzati anche orti, frutteti e piccoli allevamenti di animali da cortile, e anche l'attività di manutenzione straordinaria di allestimento degli stabilimenti balneari o di piccoli chioschi nel demanio marittimo o fluviale.

Riprende anche l'edilizia libera, sia privata che pubblica. Non si fermano infine le opere pubbliche e i grandi cantieri legati al dissesto idrogeologico, ai lavori di protezione civile, al rifacimento di argini, strade, alla messa in sicurezza di frane, di dighe foranee e le opere a mare continuano ad essere autorizzati.

Per quanto riguarda la nautica, i cantieri navali restano chiusi (fatte salve autorizzazioni prefettizie) ma si autorizza la consegna delle barche già allestite ed eventuali collaudi.

Orti solo nel proprio Comune o in quello limitrofo

Sì alle attività in orti e appezzamenti, a patto che vengano svolte nel Comune di residenza o, al massimo, in quello limitrofo. Il chiarimento, formalizzato anche in una specifica ordinanza, è arrivato dal governatore ligure, Giovanni Toti, che ha firmato un documento che sostituisce il decreto presidenziale firmato lunedì per specificare dettagli riguardo alla ripresa di alcune attività.

«Abbiamo specificato alcuni aspetti tecnici per quanto riguarda l'edilizia consentita, le coltivazioni da parte di privati in orti, poderi e piccoli allevamenti - ha detto Toti - è consentito se riguarda il comune di residenza del proprietario dell'appezzamento, o al massimo il comune limitrofo. A oggi è fondamentale, anche in un'ottica di ripresa, rispettare le regole e le norme, per evitare che quanto fatto si ritorca come un boomerang.

Autorizzate, dunque, attività legate al giardinaggio, sia a scopo professionale sia personale, e alla coltivazione di piccoli terreni (poderi, orti, vigneti), ma anche taglio del bosco per legna da ardere. Consentita anche la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purchè svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Autorizzate anche manutenzione straordinaria e allestimento delle attività balneari e dei piccoli chioschi; attività dei cantieri nautici propedeutici alla consegna delle imbarcazioni già allestite; piccoli lavori di edilizia, sia privata che pubblica; controlli alle imbarcazioni da parte delle darsene.

Mascherine, entro fine aprile la consegna in cassetta

Proseguono le operazioni di consegna delle mascherine che la Regione ha acquistato per la distribuzione gratuita ai cittadini.

«Abbiamo iniziato venerdì e proseguiremo in modo capillare in tutti i Comuni sopra i 2mila abitanti - ha spiegato il presidente della Regione Toti - . Nei Comuni più piccoli ci pensano i sindaci - conferma l'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedone - Pasqua e Pasquetta le consegne si sono fermate, ma in questi giorni sono riprese a un ritmo di 100mila al giorno, sino a esaurire tutto il milione di mascherine a disposizione. L'altro milione verrà distribuito attraverso edicole, tabaccai e farmacie, in modo che ogni cittadino abbia almeno una mascherina».

Comune di Genova, ordinanza prorogata

Il sindaco Marco Bucci ha emesso un’ordinanza che proroga sino alle ore 24,00 di domenica 3 maggio 2020, i provvedimenti adottati a tutela dell’igiene e della salute pubblica per l’intero territorio comunale.

Il provvedimento, che adempie al decreto del 1 aprile 2020, e all’ordinanza n. 9/2020 del Presidente della Giunta Regionale, rinnova il divieto di accesso a tutte le aree di verde pubblico del territorio, il divieto di transito e di permanenza in luoghi prospicienti la battigia (quali arenili, scogliere, tutte le passeggiate prospicienti il mare comprese Corso Italia lato mare e Boccadasse, le spiagge), il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio verso le seconde case.