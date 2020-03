Coronavirus: oltre 800 contagi, aumentano i tamponi. Toti: «La risposta non è infinita»

Oltre 800 contagi, decine di morti (73 secondo la Regione, ma analizzando i bollettini dei singoli ospedali la conta sale a 83) e personale sanitario allo stremo.

Nei giorni in cui la Liguria affronta il picco dell’emergenza coronavirus, giorni in cui il clima sembra invitare a uscire e trascorrere tempo all’aria aperta, sotto il sole, e in cui invece è tassativo restare a casa, Regione e Alisa corrono ai ripari potenziando quanto più possibile il sistema ospedaliero e aumentando la quantità di tamponi soprattutto su chi è più a rischio.

Coronavirus, la situazione negli ospedali

A oggi, ha confermato il governatore ligure Giovanni Toti, il sistema sanitario ligure sta reggendo nonostante la mole di accessi. Degli 809 contagiati accertati a mercoledì sera, infatti, 502 si trovano ricoverati in ospedale (un aumento di circa 100 persone), e un centinaio sono in condizioni così gravi da richiedere il ricovero in terapia intensiva.

Al San Martino, hub regionale per la gestione del coronavirus, la percentuale maggiore, ma tutte le Asl stanno cercando di assorbire il carico di pazienti e di impedire che il numero di morti cresca come accaduto tra martedì e mercoledì, quando sono state 23 le persone che hanno perso la vita.

Qualche notizia positiva, comunque, arriva: le persone clinicamente guarite quasi 70 (che sono comunque positivi e restano a casa), e al San Martino è stato dichiarato il primo paziente ufficialmente guarito dopo il trattamento con il farmaco sperimentale Remdesivir, già efficace contro l’ebola e ordinato appositamente dal San Martino.

Coronavirus, aumentano i tamponi

«L’Istituto Superiore di Sanità ha espresso parere contrario all’utilizzo di test sierologici per contenere e comprendere i flussi dell’epidemia - ha chiarito il governatore - Sull’utilizzo dei tamponi, ha stabilito alcune priorità circa le categorie da sottoporre a questo accertamento. Per quanto ci riguarda, la nostra capacità di analisi è aumentata da uno a quattro laboratori, ma è aumentato anche il numero di malati».

Più laboratori in funzione per analizzare i tamponi, dunque, e riorganizzazione del sistema sanitario per ricavare nuovi posti letto: a Cairo Montenotte chiude il punto di primo intervento insieme con alcuni reparti, al San Martino sono già stati utilizzati alcuni posti letto del blocco operatorio trasformato in blocco di Rianimazione.

I numeri, ha sottolineato il governatore ligure, sono ancora sotto controllo, ma le percentuali fanno comunque paura: su 800 contagiati accertati con tampone i morti sono circa il 10%, anche se c'è ovviamente da considerare il "sommerso", tutti coloro che hanno contratto il virus ma non sono appunto stati sottoposti a tampone.

Pronta la nave-ospedale, aumentano i posti letto. Toti: «La risposta non è infinita»

«Siamo nella fase di maggior crescita ed espansione della sanità ligure: il numero dei contagi sta crescendo ancora, purtroppo, ma abbiamo lavorato per garantire posti di terapia intensiva e nei reparti di media intensità sufficienti in tutti i presidi ospedalieri», ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, che ha ricordato però che «la risposta non può essere infinita. Il mio appello in queste giornate cruciali è rispettare rigorosamente gli obblighi di legge sulla permanenza al domicilio, perché da questo dipende la vita di tanti nostri concittadini. Il sistema tiene, grazie a chi sta in prima linea rischiando molto del proprio: ognuno deve fare il proprio dovere che, salvo per chi deve lavorare, è quello di stare a casa».

A oggi aumentano anche i posti per le cosiddette “dimissioni protette”, contagiati ormai guariti che risultano ancora positivi e che devono trascorrere alcuni giorni lontani da altre persone per impedire il contagio. L’assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, ha confermato che sono già stati utilizzati alcuni posti letto nella rsa genovese Viale Sembrano, e che proprio giovedì pomeriggio verrà consegnata l’ormai famosa nave ospedale ormeggiata alla Stazione Marittima, la Gnv Splendid, che da lunedì potrà ospitare le prime 25 persone.

Coronavirus, polemica sulle mascherine

Sui dispositivi di protezione non è mancata polemica. Martedì sera il cargo della Cosco Shipping con 50mila mascherine è arrivato dalla Cina a Malpensa, e oggi verranno consegnate alla Protezione Civile che le smisterà dove sono necessarie. Il passaggio di consegne avverrà in piazza De Ferrari, nel corso di un ringraziamento istituzionale cui parteciperanno Toti, il sindaco Marco Bucci, l’assessore Giampedrone e l’assessore Viale insieme con i vertici i Cosco. Un «dovuto ringraziamento a chi ci sta aiutando», ha tuonato il governatore Toti, che ha smentito che si tratti di una cerimonia in piazza dopo le polemiche sorte in seno all’opposizione.

Toti ha ricordato, insieme con Giampedrone, che la Liguria ha aperto canali autonomi e indipendenti per ottenere un rifornimento costane di mascherine: «Venerdì arriverà un ulteriore carico da 80mila Dpi che compongono il carico da 1 milione ottenuto sempre grazie alla rete logistica costruita con la Cina - ha detto Giampedrone - Questo dovrebbe consentire al sistema sanitario di tornare a galla. Dalla prossima settimana contiamo di attivare un flusso costante che ci consentirà alla Protezione civile di distribuire questi materiali anche ai Comuni per chi lavora nei servizi pubblici».

I sindaci dei Comuni e il "tam tam" sui social

Nei giorni di confusione e timori legati all’emergenza coronavirus, anche i sindaci si affidano alla tecnologia e ai social network per informare i cittadini e aggiornarli in merito alla situazione nei diversi territori, in primis per quanto riguarda i contagi.

Dall’inizio dell’emergenza in Liguria, infatti, Facebook è diventato uno dei canali più utilizzati dalle amministrazioni per comunicare a tutti, e in modo immediato, informazioni ritenute importanti, che si tratti delle norme in vigore sul territorio comunale o dei casi di contagio con relativi protocolli e provvedimenti. Il primo era stato Mirko Ferrando, sindaco di Mele, che aveva sfruttato la pagina del Comune per avvisare della presenza di un contagiato e divulgare (con il permesso della famiglia) le generalità in modo da consentire a eventuali contatti di attivarsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo di lui, a ruota, sono arrivati altri sindaci dei piccoli Comuni, comunicazioni efficaci proprio alla luce delle ridotte dimensioni dei territorio.