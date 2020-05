Obbligo mascherine sui bus, primo giorno di controlli e le sanzioni

Oltre 500 autobus controllati, ma una sola sanzione per il mancato rispetto dell’obbligo della mascherina a bordo.

È il bilancio del primo giorno di controlli a tappeto sui bus da parte della polizia Locale, incaricata di verificare che tutti i passeggeri dei mezzi Amt avessero la mascherina durante il viaggio e rispettassero le distanze di sicurezza, così come previsto non solo dal dpcm governativo, ma anche da una specifica ordinanza.

Dopo una serie di controlli a campione, lunedì è iniziata una campagna massiccia di verifiche sui mezzi. In ognuno dei nove Municipi della città sono state impegnate una o due pattuglie con il compito specifico di controllare che tutti, a bordo dei mezzi e alle fermate, indossassero la mascherina. Altri controlli sono stati fatti sul lungomare, per verificare che non si creassero assembramenti.

In qualche caso sporadico, di fronte a persone in difficoltà, sono stati gli agenti della Polizia Locale a fornire le mascherine ai passeggeri. In un solo caso, a una persona che si rifiutava di indossarla, è stata elevata una sanzione.

«Ringraziamo i cittadini per aver dimostrato, nella stragrande maggioranza dei casi, di aver preso davvero a cuore il rispetto di tutte le regole che ci aiuteranno ad uscire più in fretta dall’emergenza», ha detto Varno Maccari, dirigente del Settore Territorio della Polizia Locale.

«Vogliamo essere d’aiuto a cittadini e commercianti - ha aggiunto l’’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Stefano Garassino - gli agenti della Polizia Locale stanno soprattutto informando e dando consigli utili su come far fronte alle nuove regole. Come dimostrano i numeri delle sanzioni, il loro intento è principalmente educativo, le sanzioni vengono fatte solo a chi manifesta la volontà di non rispettare le disposizioni nonostante i richiami. I controlli continueranno, e lo scopo è quello di garantire la tutela della salute di tutti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.