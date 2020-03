Coronavirus, ecco il nuovo modulo di auto-certificazione per gli spostamenti

Nuovo modello di auto-certificazione per chi, in tempo di emergenza coronavirus e raccomandazione a restare in casa, deve comunque uscire e spostarsi. Diffuso lunedì sera, il modulo è aggiornato per rispettare le ultime normative del governo, in linea con il decreto firmato il 22 marzo in cui si predispone la chiusura delle attività produttive non essenziali e si limitano le motivazioni per cui è possibile spostarsi tra diversi comuni.

Il principale cambiamento del modello (che trovate in fondo alla pagina, tra gli allegati) è che nelle cause di spostamento è stata inclusa la “assoluta urgenza”: sparisce la “necessità”, il che significa che se prima era contemplata l’ipotesi di spostarsi per fare la spesa, con il nuovo modulo non è più consentito.

Esclusa anche l’opzione del “rientro nel proprio domicilio o residenza”, motivazione per cui non è più consentito spostarsi tra comuni: ognuno deve restare dove si trova, anche se non è il proprio domicilio.

Nel nuovo modulo va inoltre indicato l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento, e la destinazione.

