Coronavirus, si allenta la morsa sugli ospedali. Morti e nuovi contagi restano alti

Scendono sotto i mille, dopo giorni di estrema tensione, i ricoverati negli ospedali liguri per coronavirus: a domenica sera i numeri diffusi dalla Regione testimoniavano il calo della curva del contagio, anche se resta ancora troppo alto il numero dei morti, che arrivano a 926 da inizio emergenza (altri 31 solo tra sabato e domenica), e quello dei nuovi contagi, che domenica erano 227 contro i 113 di sabato.

Coronavirus, i numeri del contagio in Liguria

La fotografia della Liguria a domenica sera era di 4.713 positivi, di fatto 98 in più rispetto al giorno precedente alla luce delle persone che hanno perso la vita e dei guariti, che salgono di altre 98 unità e arrivano a 887 totali da inizio emergenza.

Il dato indubbiamente positivo, anche a livello nazione, è il calo delle terapie intensive occupate: mentre al Niguarda di Milano si chiude un intero reparto dedicato alla terapia intensiva, in Liguria sono 101 i posti occupati, un calo costante registrato ormai da qualche giorno.

Quasi un centinaio di persone in più si stanno inoltre curando a domicilio - 2.504 in totale - e aumentano i tamponi totali, 2.229 in un giorno, per un totale di 31.551.

Fase 2, Toti punta sulla riapertura: «Chiesta autonomia al governo»

Proprio l’aumento del numero dei tamponi eseguiti porta, inevitabilmente, all’aumento dei casi positivi diagnosticati, anche se gli “sbalzi” della curva preoccupano non poco in termini di nuovi contagi e in vista della cosiddetta “fase 2”, quella di riapertura, cui la Regione si sta concentrando e di cui si occupa la task-force di 27 esperti selezionata appositamente.

«Stiamo andando nella direzione giusta - ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, puntando l’attenzione sul calo delle terapie intensive occupate - il governo dovrà dettare linee guida omogenee per tutto il Paese con regole e tempistiche, ma come Regioni abbiamo chiesto di avere un margine di autonomia per dare risposte efficaci a esigenze ed urgenze che sono profondamente diverse tra territorio e territorio. Non sono ancora arrivate le indicazioni che ci aspettiamo da Roma sulla app di tracciamento e sui test sierologici, che in Liguria stiamo effettuando, come previsto».

Sulla task-force, che si è riunita per la prima volta sabato, Toti ha sottolineato che si tratta di un tavolo «tecnico, non è un tavolo di confronto da cui scaturiranno le regole da applicare in Liguria. Si tratta, invece, di una task force di varie personalità le cui idee e suggerimenti saranno oggetto di un’ampia fase di confronto e concertazione che spero sarà proficua e collaborativa con i sindacati e le associazioni di categorie». E ha anche chiarito di avere chiesto al governo un margine di autonomia per confezionare su misura i provvedimenti necessari per la ripartenza in sicurezza della regione.

«Abbiamo chiesto di avere alcune peculiarità regionali riconosciute all'interno delle linee guida nazionali», ha confermato il governatore ligure domenica sera, sottolioneando che «abbiamo chiesto linee guida nazionali, perché l'Italia è una, ma anche un margine di autonomia: è evidente che le esigenze sono diverse e non si può pensare di gestire in ugual modo dalle funivie della Valle d'Aosta ai vigneti di Pantelleria", ha detto Toti»

«Certamente nulla accadrà prima del 25 aprile - ha concluso Toti - poi vedremo le valutazioni dei tecnici e delle varie task force governative a quali risultati arriveranno».

Inchiesta sui morti nelle rsa, l’assessore Viale: «Nessuna lista nera compilata»

L’assessore alla Sanità, Sonia Viale, è tornata a parlare della situazione nelle rsa, 230 sul territorio ligure, sotto inchiesta per l’alto numero di vittime all’interno e per la gestione. Viale ha negato che vi sia una “lista nera” di strutture compilata da Alisa, ma ha confermato che il 40% delle residenze protette hanno criticità, come già detto la settimana scorsa, definendo la lista, appunto, “un elenco di criticità”.

«Solo in 7 o 8 casi si tratta di difficoltà serie, per cui abbiamo chiesto e ottenuto l’aiuto della Protezione civile e dell’Esercito a causa della mancaza di personale - ha detto Viale - Le altre sono in una situazione di difficoltà variabile. Per esempio, viene considerata critica un rsa che ha accolto numerosi ospiti di un hospice, e per i numerosi decessi che ha avuto rientra nelle critiche, ma in realtà era andata in aiuto di una situazione di criticitià»

«Prosegue anche il lavoro di verifica con i nuclei di infermieri specializzati in infezioni ospedaliere: il loro compito è accompagnare e supportare le strutture in cui sono ospitati i nostri anziani perché è nostro dovere consentire la continuità assistenziale. Continua anche la distribuzione dei Dpi, anche attraverso gli enti gestori che ringrazio per la collaborazione».

Costa Deliziosa a Genova martedì

Confermato anche l’arrivo della nave Costa Deliziosa a Genova, martedì. Si tratta della quinta nave da crociera che attracca in porti liguri da inizio emergenza, e stavolta a bordo ci sono oltre 2mila persone tra equipaggio e passeggeri, attualmente ferme nel porto di Barcellona. Molti gli italiani tra l'equipaggio, che negli ultimi giorni hanno tenuto i contatti con la Regione.

«Abbiamo dato il via libera all’arrivo in porto della nave, che non ha casi di covid a bordo - ha detto Toti - La nostra politica è che le navi che frequentano i nostri porti in tempo di pace e sono fonte di ricchezza per il nostro territorio sono le benvenute anche oggi e daremo una mano per fare in modo che tutto il personale dell’equipaggio e i passeggeri possano tornare a casa in sicurezza in Italia o all’estero».

«Non appena la nave sarà arrivata a Genova - ha aggiunto l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone - l’Ufficio Sanità marittima farà tutte le verifiche del caso. A bordo ci sono anche tanti che ci stanno scrivendo per ringraziarci, ma la Liguria è il suo mare e i suoi porti e quando le condizioni a terra lo hanno consentito, con la garanzia di poter fornire assistenza sanitaria a chi ne avesse avuto bisogno, abbiamo accolto anche altre navi da crociera».

Lunedì mattina è prevista una riunione con la compagnia e con il Dipartimento nazionale di protezione civile per fare il punto della situazione e organizzare gli sbarchi protetti per passeggeri ed equipaggio, che dovranno poter far ritorno ai loro domicili.

Mascherine, riparte la consegna

Proseguono inoltre le operazioni di consegna da parte di Poste Italiane delle mascherine chirurgiche acquistate dalla Regione per la distribuzione gratuita ai liguri.

«Lunedì mattina Poste riprenderà la consegna di 100mila mascherine al giorno in tutta la Liguria - ha confermato Giampedrone - Lunedì inizieremo a organizzare anche il confezionamento e la distribuzione di 1 milione di mascherine ulteriori, con avvio dell’operazione dopo il 27 aprile. Complessivamente distribuiremo 3 milioni di mascherine chirurgiche ai liguri. In questi giorni abbiamo consegnato anche 190mila mascherine tra chirurgiche e ffp2 ai Comuni, destinate a chi svolge lavori nella filiera dei servizi pubblici essenziali».

