Fase 2: cala la curva del contagio, ma la riapertura è fissata al 18 maggio

Restano sempre sopra i 5.000 (5.024) i positivi al coronavirus in Liguria, ma i nuovi contagi rapportati al numero di tamponi fatti sembrano calare lievemente: su 2.085 tamponi effettuati tra giovedì e venerdì, 78 sono risultati positivi, pari al 3,7%.

Salgono invece in maniera netta i guariti - 104 solo tra giovedì e venerdì, per un totale di 2.434- e calano altrettanto nettamente e in modo costante i ricoverati, ormai dimezzati rispetto alle settimane di picco. Negli ospedali liguri sono infatti ricoverate 563 persone, 46 delle quali in terapia intensiva, anche quest’ultimo dato fortunatamente in calo. I decessi restano invece, stabilmente, sulla cifra doppia: 11 anche tra giovedì e venerdì, così come nei giorni precedenti della prima settimana di fase 2.

Negozi aperti dal 18 maggio, una settimana per prepararsi

Alla luce dei numeri, il presidente della Regione, Giovanni Toti, sembra determinato a concedere a Roma una settimana di tempo, e ad aprire gran parte delle attività commerciali il 18 maggio invece che l'11 maggio, come era stato inizialmente chiesto da alcune Regioni al governo. I titolari dei negozi però potranno probabilmente iniziare ad alzare le saracinesche per le operazioni di sanificazione e allestimento.

«L'obiettivo della riapertura complessiva è più il 18 maggio che non prima, anche se non escludo che anche la settimana prossima qualcosa possa riaprire», ha spiegato venerdì, sottolineando che «non ho ancora ricevuto risposte formali dal Governo, diamo al ministro Boccia ancora un po' più di tempo, l'importante è che una risposta chiara arrivi la settimana prossima per porre fine a un tira e molla stucchevole. Non faremo forzature sempre che il Governo mantenga l'impegno preso».

Già domenica dovrebbe però arrivare una nuova ordinanza regionale, sulla scia di quanto fatto da altri presidenti di Regione, in cui verranno ulteriormente allargati alcuni limiti. L'ordinanza amplierà infatti le possibilità di spostamento per quanto riguarda le attività motorie, le seconde case e le barche, mentre «le attività commerciali potranno ripartire dalla settimana seguente», e dunque a partire dal 18 maggio».

Distanza di sicurezza e mascherine per mantenere il trend in calo

«I dati sul contagio da coronavirus in Liguria continuano a scendere - ha detto Toti venerdì - È quindi fondamentale che tutti continuiamo a comportarci in modo molto rigoroso su regole e profilassi, in particolare rispettando le distanze di sicurezza e utilizzando le mascherine, soprattutto se si sta a distanza ravvicinata, evitando assembramenti e adottando uno stile vita che abbiamo visto essere possibile con le nuove libertà che abbiamo conosciuto nei giorni scorsi e che ci stanno pian piano facendo tornare alla nostra vita senza cambiare il quadro della Liguria».

Plasma dei guariti, decine di offerte: in arrivo protocollo per le donazioni

La vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale ha confermato che Alisa sta lavorando a un iter che consentirà di avviare le donazioni del plasma dei guariti per utilizzarlo come terapia quando arriverà il via libera a livello nazionale.

È stata inoltre firmata un’ordinanza per Alisa finalizzata a raccogliere nel modo più preciso e puntuale possibile tutti i dati necessari da inviare al ministero della Salute per proseguire con le riaperture graduali.

«Non si può sbagliare nell’inserimento di questi dati, pena l’esclusione della Liguria dalla possibilità di riaprire le proprie attività economiche - ha sottolineato Viale -L’obiettivo è quindi quello di essere organizzati e strutturati in modo tale da garantire questa attività capillare, affidata ai sistemi sanitari regionali. In Conferenza Stato Regioni era stato chiesto che questa attività avesse una dimensione più ridotta, rispetto all’individuazione dei criteri e dei dati da comunicare. Ma lo faremo e saremo capaci rimanere nella fase 2».

Indice di contagiosità, in Liguria sceso a 0,65

Il professor Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa, ha fornito invece alcuni aggiornamenti sull’indice di contagiosità in Liguria, il cosiddetto R con 0.

«I dati mostrano un’oscillazione nel tempo per cui dopo il lockdown si è assistito ad una forte discesa del valore, passato da 2,4 a 0.6-0.7 per effetto del forte contenimento sociale».

Il valore è quindi risalito intorno a Pasqua, avvicinandosi nuovamente a 1, il che, semplificando al massimo, significa che ogni persona contagiata contagiava a sua volta un’altra persona, e così via. Da circa dieci giorni, ha detto Ansaldi, l’indice di contagiosità è invece nuovamente calato: «Grazie al rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione, secondo l’Istituto superiore di Sanità abbiamo R a 0.65, in linea con le nostre valutazioni».