Coronavirus, Liguria blindata per Pasqua. Toti: «State a casa»

Sono salite a 4.070 le persone positive al coronavirus in Liguria, (+59 tra giovedì e venerdì) a fronte di 18.446 tamponi (+925) effettuati da inizio emergenza. Diminuiscono i pazienti ospedalizzati (1.257, cinque in meno), rimangono stabili quelli in terapia intensiva (154) e salgono a 266 (+27) i guariti con due tamponi consecutivi entrambi negativi. Cresce, purtroppo, anche il numero di morti: da inizio emergenza sono decedute 628 persone.

Sono infine 1.994 le persone positive che proseguono il decorso a casa (+13), mentre sono clinicamente guarite (ma positive e quindi in isolamento al domicilio) 819 persone (+51).

«Numeri - ha commentato il presidente della Regione Toti - che vedono decrescere l’onda epidemica come diretta conseguenza dei comportamenti tenuti fino ad oggi che devono essere attuati anche nella settimana di Pasqua».

I pazienti ospedalizzati

Asl 1 – 201 (di cui 24 in terapia intensiva)

Asl 2 – 158 (di cui 26 in terapia intensiva)

Ospedale Policlinico San Martino – 316 (di cui 40 in terapia intensiva)

Ospedale Evangelico – 65 (di cui 6 in terapia intensiva)

Ospedale Galliera – 143 (di cui 12 in terapia intensiva)

Ospedale pediatrico Gaslini – 2

Asl 3 Villa Scassi – 195 (di cui 21 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino Pontedecimo – 5

Asl 3 Micone - 2

Asl 4 – 60 (di cui 9 in terapia intensiva)

Asl 5 – 110 (di cui 16 in terapia intensiva)

I positivi per provincia

Genova 2290

Imperia 716

Savona 509

Spezia 492

in fase di verifica 63

Liguria blindata per Pasqua

Pasqua sorvegliata in Liguria e blindata all’arrivo da altre regioni, in pieno accordo con i sindaci. Il messaggio lanciato dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti è chiaro e univoco: “state a casa, la Liguria è chiusa per Pasqua”. Per disincentivare all’arrivo di eventuali vacanzieri o proprietari di seconde case su tutto il territorio regionale sono previsti posti di blocco su strade e autostrade, polizia municipale e protezione civile regionale schierata ovunque. Un fronte compatto per fare in modo che nessuno oltrepassi gli Appennini e sbarchi in terra ligure. Vietato anche l’accesso alle spiagge e per renderlo ancora più operativo i sindaci saranno autorizzati a chiudere gli arenili, se fosse necessario. Un piano straordinario illustrato dal presidente di Regione Giovanni Toti collegato in videoconferenza con i quattro sindaci dei comuni capoluogo quello di Genova Marco Bucci, di Imperia Claudio Scajola, di Savona Ilaria Caprioglio e della Spezia Pierluigi Peracchini.

«Nelle prossime ore - ha detto Toti - probabilmente il governo rinnoverà le regole restrittive introdotte, ma nel frattempo è ancora in vigore l’ordinanza regionale che prevede che i sindaci possano emanare misure restrittive ulteriori per interdire spazi di loro competenza particolarmente suggestivi dove non si deve fare assembrare le persone».

«Il messaggio che lanciamo - ha proseguito il presidente - insieme ai sindaci del territorio collegati in streaming è chiaro: non venite in Liguria nelle giornate di Pasqua. Lo diciamo ai nostri amici piemontesi e lombardi, soprattutto, che capiranno quanto può essere fondamentale non spostarsi per tutelare la salute di tutti ed evitare di correre il rischio di aggravare la pandemia».

Un appello alla blindatura sottoscritto anche da tutti i sindaci e dai primi cittadini dei comuni capoluogo che hanno ribadito di aver intensificato i controlli lungo le strade e la linea litoranea, e di aver chiuso le spiagge per fare in modo che il sacrificio non vada disperso. Liguria chiusa con la speranza però di riaprirla al più presto.

Ma nel frattempo già da questa sera vigili urbani sono stati dislocati dal sindaco di Genova nei punti di accesso alla città: sono previsti in strada a Genova 500 agenti tra polizia municipale e addetti della protezione civile e 40 posti di blocco in città, per dissuadere le persone a circolare, per un totale di 3000 agenti in tutta la regione.

Mascherine, medici e farmaci

L'assessore alla sanità Sonia Viale ha invece fatto il punto sulla distribuzione delle mascherine: «Insieme alla distribuzione di mascherine sono previste anche istruzioni per un uso responsabile delle stesse: come metterle, come toglierle e da quale parte usarle

«Venerdì - ha ricordato invece l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - partirà la distribuzione gratuita alla cittadinanza delle mascherine. Due milioni di mascherine verranno distribuite dalle Poste Italiane nelle cassette nei comuni sopra i 2000 abitanti, in quelli sotto i 2000 saranno i sindaci, insieme ai volontari della Protezione civile a farsi carico della consegna dei materiali a domicilio».

«Si tratta di una distribuzione - ha aggiunto Giampedrone - che continuerà fino al 23 aprile. A questa prima distribuzione ne seguirà una seconda che sfrutterà i canali delle edicole e delle farmacie. L’arrivo delle mascherine continuerà anche a Pasqua e pasquetta, sono infatti previsti voli che stanno per partire con altre 2 milioni di mascherine chirurgiche e 1 milione di ffp2 che sono il completamento dell’ordine di Regione Liguria rispetto alla necessità della prima fase. Abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno e valuteremo, se l’emergenza dovesse prolungarsi, se tornare sul mercato per acquistare altro materiale».

L'assessore alla Sanità Sonia Viale ha poi affrontato altre tematiche: «Una notizia positiva sul fronte delle RSA per l’arrivo proprio oggi di 13 medici volontari richiesti da Regione Liguria e destinati a tutte e 5 le Asl a supporto delle attività proprio nelle RSA. Si tratta di un segnale importante di attenzione forte. Sono medici che hanno lasciato le loro famiglie proprio in questi giorni per dare una mano generosamente, a cui diciamo grazie».

L’assessore ha inoltre comunicato che oggi sono state emanate le istruzioni per la medicina territoriale per poter prescrivere il farmaco plaquenil che verrà distribuito dalle 590 farmacie territoriali e non solo nelle 19 ospedaliere.

«La nostra regione - ha continuato Viale - ha anticipato l’indicazione dell’Aifa di spacchettare i medicinali e singolarizzare il farmaco per evitare sprechi, servono infatti 16 pastiglie in una settimana e le confezioni sono di 30 pastiglie e grazie ad una particolare procedura messa in campo dal San Martino siamo riusciti a singolarizzare il farmaco. Un grande lavoro che ha già consentito di distribuire 1.200 pacchetti».

112, +165% di chiamate in un mese

Il responsabile del 112 in Liguria dottor Sergio Caglieris ha fatto il punto sulle chiamate ricevute nel periodo tra il 21 febbraio e il 31 marzo del 2020 in rapporto al 2019 che hanno fatto registrare un incremento del 165%: si è passati infatti da 96.664 chiamate nel 2019 (dal 21 febbraio al 31 marzo) a 156.881 nello stesso periodo di quest’anno. «Un grande lavoro - ha detto Caglieris - che ha richiesto una riorganizzazione della Centrale Unica di Risposta che ha portato l’operatore ad acquisire un ruolo maggiormente di tipo sanitario per poter smistare al meglio le chiamate».

Anniversario della Polizia di Stato celebrato in forma simbolica

Venerdì 10 aprile 2020 ricorre il 168° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. Quest’anno, l’attuale scenario e il particolare momento che sta vivendo il Nostro Paese impone che la celebrazione della fondazione della Polizia di Stato, sia ispirata a criteri di massima sobrietà per tutelare la salute della nostra comunità e dei nostri poliziotti.

L’Anniversario della Fondazione si celebra in forma simbolica e pertanto il Prefetto e il Questore della Provincia di Genova, renderanno il doveroso omaggio ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona presso la lapide commemorativa della Questura.

Il Cappellano della Polizia di Stato reciterà una preghiera rivolta a tutti i caduti della Polizia che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della nostra collettività. Un particolare pensiero sarà rivolto alle numerose vittime della terribile epidemia.

I controlli in città

Come abbiamo testimoniato attraverso un nostro video servizio pubblicato sulla nostra pagina Facebook risultano vuote alcune delle zone sensibili della città a partire da Boccadasse. Code invece alle Poste e ai supermercati anche in virtù dello sciopero confermato dalla Cgil per la giornata di Pasqua. Sciopero che si ripeterà nelle domeniche successive: 19, 25 aprile e 1 maggio. Nella giornata di giovedì 9 aprile 2020 invece la Polizia Locale ha effettuato 537 controlli a persone in base al decreto dell'undici marzo elevando 24 sanzioni. Le attività e esercizi commerciali controllati sono stati quattro, senza multe. I controlli della Locale sono diminuiti nei numeri anche perché parte del personale è stato impegnato nella consegna e nel presidio dei punti di distribuzione dei buoni spesa.

