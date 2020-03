Coronavirus: 2026 positivi in Liguria, aumentano i pazienti sulla nave ospedale

Rallenta la curva del contagio da coronavirus in Liguria, una lieve frenata che fa ben sperare anche se la situazione nella nostra regione resta molto complessa ed è ancora presto per annunciare la famosa luce in fondo al tunnel.

I dati forniti mercoledì sera da Alisa parlano di un aumento di 162 positivi in di 24 ore (9 in meno rispetto a martedì e 53 in meno rispetto a lunedì) per un totale regionale di 2.026 persone positive al Covid-19.

Non frenano i decessi, invece, con 254 persone che non ce l’hanno fatta dall’inizio dell’emergenza, di cui 23 in più rispetto a martedì. E giovedì mattina sono purtroppo arrivati nuovi bollettini dai singoli ospedali che testimoniavano altri decessi: 5 all’ospedale di Sanremo, 8 all’ospedale Galliera, 3 tra il Sant'Andrea della Spezia e il San Bartolomeo di Sarzana.

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero pervenuti mercoledì sera, sono oltre mille (1.074) le persone ricoverate in ospedale, 147 delle quali in terapia intensiva. «Questa giornata ci dice che la curva del contagio rallenta - ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - un'ottima notizia che ci dice davvero che siamo arrivati al picco dell'epidemia. Chiaro però che anche se rallenta la sua ripidità, oggi gli ospedali sono pieni di persone che si sono ammalate nei giorni e nelle settimane scorse. Le misure di rarefazione sociale ci fanno calare i numeri».

Coronavirus, la situazione degli ospedali in Liguria

A giovedì pomeriggio erano 271 i pazienti ricoverati al San Martino, hub regionale per la gestione del coronavirus: 39 in Malattie Infettive, 43 nelle tre rianimazioni del Policlinico, altri 5 in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, altri 80 al Padiglione 12, cui si aggiungono i 27 al quinto piano della palazzina laboratori, e 47 gestiti al piano terra e al primo piano del Pronto Soccorso.

Il reparto di Ortopedia si è strutturato per gestire un’area dedicata ai pazienti Covid, a fronte di pazienti positivi che devono essere trattati. La Protezione Civile ha consegnato al Pronto Soccorso 5 termoventilatori e 5 caloriferi da campo per riscaldare l’area della tende Covid per far fronte all’abbassamento delle temperature.

Da giovedì, inoltre, sono in dotazione dell’ospedale 15 maschere con ultra filtrazione e 15 caschi pressurizzati con aria filtrata, oltre che nuove tute pressurizzate 50 volte più efficaci, secondo studi, rispetto alle FFP3 attualmente in uso. A gestire le risorse è il Servizio Prevenzione e Protezione, diretto dal dottor Dimitri Sossai.

In Rianimazione è stato inoltre attivato il ventilatore polmonare donato dal Coordinamento Nazionale Cacciatrici Federcaccia, Federcaccia Liguria e dalle sezioni comunali.

Nuovi contagi, mercoledì in Liguria erano 256

Aumentano ancora, seppur di poche unità, i positivi che si stanno curando, isolati, a domicilio (750 persone), mentre i guariti che restano positivi e sono al domicilio sono 202, anche loro in aumento. Le persone completamente guarite (negative a due tamponi effettuati a distanza di due giorni) sono 23 in tutto.

Il numero dei nuovi contagiati, invece, mercoledì era di oltre 200. La distinzione è importante, perchè sinché non inizieranno a diminuire gradualmente i nuovi contagiati individuati (ovviamente dato parziale, perché non tutta la popolazione viene sottoposta a tampone), non si potrà inviduare un effettivo calo del contagio: «I nuovi contagiati in regione sono 256 su 612 tamponi fatti, dato del pomeriggio - ha detto Toti mercoledì sera - ovviamente potrebbero calare o crescere sia i tamponi sia i positivi. Quello che lascia ben sperare, ed è una delle ragioni per cui si parla di cauto ottimismo, è che rispetto ai tamponi di martedì la percentuale dei positivi è lievemente inferiore, così come è lievemente in calo il numero del totale dei positivi».

Tamponi sui sanitari, aumentano i test: al San Martino 17 i positivi

Proseguono i tamponi sul personale sanitario. Mercoledì sera erano 317 quelli effettuati dalla Medicina del Lavoro diretta su medici, infermieri e operatori socio sanitari in struttura. I positivi sono 17, anche se si attendono anche alcuni referti.

Il resto delle Asl sta ancora raccogliendo i dati, come confermato anche dal governatore ligure Toti: «Sono in corso i tamponi, alcuni sono usciti informalmente, li sta raccogliendo Alisa, dai primi dati così come li abbiamo presi anche noi sono abbastanza positivi, ma aspettiamo di avere la certificazione»

Nave ospedale, salgono i pazienti trasferiti dagli ospedali

L’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha comunicato che sale a 11 numero di pazienti a bordo della Gnv Spendid, la nave - ospedale attraccata a Ponte Colombo nel porto di Genove.

Mercolesì sono arrivati tre nuovi pazienti dal Galliera (una donna nata nel 1948 e due uomini, nati nel 1933 e nel 1935, tutti genovesi) e due dal San Martino. E sempre mercoledì sulla nave è stato portato anche l'impianto dell'ossigeno: «Non sarà più un luogo solo per la convalescenza, ma qui potremo aiutare anche i malati di coronavirus che hanno bisogno di cure a bassa intensità», ha confermato il governatore ligure.

Da lunedì, primo giorno di operatività della nave, le persone in convalescenza a bordo sono complessivamente 11, 6 donne e 5 uomini.

Anche i pazienti arrivati a bordo mercoledì, trasferiti con ambulanze dedicate, sono stati individuati in funzione dell’ambiente per la bassa complessità assistenziale di cui hanno bisogno.

Tutti devono continuare il percorso di ricovero sino alla avvenuta negativizzazione del tampone, momento in cui potranno essere dimessi garantendo la sicurezza individuale e della cittadinanza.

Remdesivir, sbloccata la sperimentazione

Come anticipato nei giorni scorsi, è stata anche sbloccata la sperimentazione del Remdesivir, il farmaco anti-ebola testato con successo anche su pazienti affetti da coronavirus.

«Sono arrivate oggi le autorizzazioni da parte di Aifa dello Spallanzani per l’utilizzo del farmaco a livello nazionale - ha detto Viale - Il Remdesivir potrà quindi essere utilizzato per cure compassionevoli e sperimentazioni su tutto il territorio nazionale».

Mascherine, sequestrato carico diretto a Roma. In arrivo spedizioni dalla Cina

Sul fronte mascherine, sempre più preziose per consentire ai sanitari di lavorare in sicurezza e agli operatori pubblici di proseguire con il loro lavoro, Toti ha annunciato che «aspettiamo alcuni carichi, gli aerei in Cina sono fermi sulle piste e dovrebbero partire govedeì sia dalla Cina sia dagli Usa. Così come le macherine che il commissario Arcuri ci ha comunicato che dovrebbero arrivare nella mattinata di giovedì»

Dovrebbero inoltre arrivare 4 milioni di mascherine ordinate in diverse parti del mondo: «Con l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti faremo il punto con le associazioni di categoria per il fabbisogno dei lavoratori - ha detto Toti - e ci auguriamo, attraverso i sindaci, di riuscire a rifornire tutti entro i prossimi giorni e che la rete di protezione logistica della Protezione civile nazionale possa consegnare in tempi certi».

Giovedì mattina è stato inoltre sequestrato un carico da 20mila mascherine, intercettato dall'Agenzia delle Dogane prima che potesse partire per Roma.

Esercito in campo: «Disponibile la base logistica di Sanremo»

Anche l'Esercito ha confermato la disponibilità a supportare l'attività di Alisa e della Regione. Come già fatto in altre regioni, ha dichiarato che la base logistica di Sanremo è a disposizione, e che è già stato effettuato un sopralluogo dalle autorità regionali tre settimane fa.

Tamponi e test, Alisa detta le regole per quelli privati

Mercoledì mattina è inoltre arrivato il via libera da Alisa ai laboratori che effettuano test sierologici, con prelievo di sangue a domicilio, per invididuare gli anticorpi legati al coronavirus e testare la positività. Sull'argomento dei test sierologici svolto da laboratori privati, a spiegare i dettagli è l'assessore alla sanità Sonia Viale.

«Era giusto disciplinarli - ha detto - i cittadini devono sapere a cosa servono e cosa fare nel caso di positività. Ogni test fatto da questi laboratori devono essere per questo accompagnati dalla descrizione di un medico su cosa fare. Inizieremo a fare test sierologici sugli operatori sanitari per poi decidere chi di loro sarà da sottoporre a tampone. E' una questione molto tecnica, che i nostri clinici hanno impostato come progetto ma è una risposta alla richiesta che arriva dai professionisti e dai loro rappresentanti sindacali».