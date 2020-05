Coronavirus, Bucci sui runner: «In passeggiata di Nervi nelle ore di bassa affluenza o altrove»

«In passeggiata di Nervi se ci sono molti pedoni che camminano e dei runner che corrono e che, per motivi pratici non possono portare la mascherina, ecco che potrebbero verificarsi delle possibili occasioni di contagio». Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, durante la consueta conferenza stampa in Regione, spiegando che la larghezza della passeggiata Anita Garibaldi non consente di mantenere le distanze di sicurezza tra chi cammina e chi fa jogging.

Da questa criticità l'appello del primo cittadino ai runner: «Se possibile andate a correre in passeggiata a Nervi nelle ore di bassa affluenza, mattina presto o sera tardi, oppure di andare in un altro posto. Posso capire che sono sacrfici però ricordo che la passeggiata è frequentata anche da persone che camminano e quindi dare queste possibilità di contagio per questi dettagli sembra proprio una cosa che possiamo evitare usando il senso civico».