Coronavirus, prende forma la nave-ospedale ormeggiata in porto

Tanto inverosimile quanto brillante, nella sua concezione: trasformare una nave in una struttura in cui ospitare persone affette da coronavirus, ormai guarite ma ancora positive e dunque potenzialmente contagiose, o chi deve trascorrere il periodo di isolamento in un luogo sicuro e assistito perché anche lui pontenzialmente contagioso.

La nave in questi giorni è ormeggiata alla Stazione Marittima, e martedì pomeriggio il governatore ligure Giovanni Toti vi ha effettuato un sopralluogo: «Operai a lavoro, senza sosta, per trasformare la Gnv Splendid in un luogo che ospiterà, già nei prossimi giorni, le degenze post ospedaliere dei nostri malati di coronavirus - ha scritto - In mezzo a milioni di parole a noi piacciono i fatti. Sono l'unica cosa che conta. Grazie al gruppo Msc che anche in questo momento si dimostra vicino alla Liguria e a Genova, come già aveva fatto in passato».

Della nave-ospedale, la Regione aveva iniziato a parlare la settimana scorsa, e in questi giorni i lavoro sono andati avanti velocemente. La Msc Splendid diventerà a tutti gli effetti una struttura sanitaria che inizialmente potrà ospitare 25 persone in altrettante cabine attrezzate dove chi lascia l'ospedale e ha bisogno di dimissioni protette, o chi deve trascorrere il periodo di isolamento potrà farlo assistito da personale medico e infermieristico.

Il personale specializzato sarà composto, stando a quanto trapelato sino a oggi, da 6 medici, 15 infermieri, 12 operatori socio-sanitari e 2 assistenti sanitari.I pasti per i degenti e per il personale sanitario verranno preparati dai cuochi della nave che seguiranno le indicazioni dei dietologi della Asl 3.