Nave ospedale anche a Los Angeles, il "modello Genova" negli Usa

Una nave trasformata in un ospedale galleggiante per ospitare persone affette da coronavirus: l'idea è nata e si è sviluppata a Genova, dove la Gnv Splendid, consegnata lo scorso 20 marzo, sta già assistendo 26 pazienti, ed è risultata talmente efficace da convincere anche gli Stati Uniti.

Venerdì mattina, infatti, nel porto di Los Angeles ha attraccato la Mercy, nave militare della Marina america convertita proprio in ospedale: obiettivo, proprio come a Genova, potenziare la risposta all'emergenza sanitaria legata al covid-19 anche alla luce della richiesta di posti letto arrivata da New York, dove il numero dei contagi sta salendo vertiginosamente.

The USNS Mercy hospital ship docked this morning in Los Angeles.



Grateful to the @USNavy for helping increase our hospital capacity during the #COVID19 outbreak. pic.twitter.com/jJo02NfZd7 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 27, 2020

Come riportato anche dal quotidiano britannico Guardian, la Mercy viene solitamente utilizzata in caso di catastrofi naturali, e dispone di sale operative pienamente attrezzate, 1000 posti letto ospedalieri, un laboratorio medico, una farmacia e un ponte di atterraggio per mezzi militari. Il governatore della California, Gavn Newsom, ha già annunciato che sulla Mercy saliranno 800 operatori sanitari e verranno installate 12 sale operatorie: già da sabato pomeriggio i pazienti inizieranno a essere trasferiti.

Anche l’America, dunque, ha adottato il modello genovese, sfruttando il porto per aumentare i posti letto e la risposta all’emergenza sanitaria che proprio negli Usa si sta allargando a macchia d’olio. In Liguria è la Gnv Splendid a fungere da ospedale galleggiante, una nave ormeggiata a Ponte Colombo che può accogliere sino a 400 persone con moduli da 25.