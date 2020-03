Fuori senza giustificato motivo, a Genova oltre cento multe al giorno

Le persone controllate in strada e quelle sanzionate a Genova sono in lieve calo negli ultimi giorni. A dirlo sono i numeri, consultabili sul sito della prefettura, che riassumono il lavoro delle forze dell'ordine per vigilare sul rispetto dei provvedimenti adottati dal governo per combattere l'emergenza coronavirus.

Lo scorso 26 marzo è entrato in vigore il nuovo decreto ministeriale, che stabilisce pesanti sanzioni pecuniarie per chi viene trovato a spostarsi senza giustificato motivo. Da quel giorno a ieri, lunedì 30 marzo, compreso, i genovesi controllati sono stati 15.213, di cui 552 sanzionati.

Dal 21 al 25 marzo compresi i denunciati erano stati 834.