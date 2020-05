Msc Fantasia arrivata in porto, a bordo 8 positivi al coronavirus

È arrivata lunedì mattina nel porto di Genova la Msc Fantasia, la nave da crociera proveniente da Lisbona con a bordo 440 persone, tra cui anche 8 persone positive al coronavirus.

Degli 8 positivi, uno presenta i sintomi della covid-19, gli altri 7 sono invece asintomatici. Ad attendere la nave al suo arrivo in porto la Protezione Civile regionale e gli uomini dell’ Usmaf, che effettueranno l'ispezione e i controlli a bordo.

Il piano di sbarchi verrà gestito dalla Protezione civile in accordo con la compagnia, che sta organizzando il rimpatrio dell'equipaggio, anche con voli charter. A bordo resteranno solo le persone necessarie mantenere in esercizio la nave, La Msc arriva a Genova da Lisbona, dove è rimasta ferma due mesi in attesa della riapertura dei porti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

LIl personale positivo al coronavirus potrebbe essere trasferito a bordo della nave-ospedale Gnv Splendi, ormeggiata a Ponte Colombo, ma la decisione finale verrà presa dopo la riunione del tavolo di emergenza in prefettura.