Ritorno alla movida, Bucci: «Megafoni e "consigli rinforzati" ai giovani»

Alle porte del primo weekend di movida dopo la fine del lockdown. E se, da una parte, il ritorno alla normalità è allettante per rimettere in marcia il motore economico della città, dall'altra la ripartenza fa paura per il pericolo assembramenti.

Il sindaco Marco Bucci in conferenza stampa con Toti, giovedì sera, ha esposto il piano d’azione per prevenire situazioni anti-norma coronavirus.

«Messaggi ripetuti con il megafono, controlli della polizia locale, “consigli rinforzati” ai giovani e meno giovani, in collaborazione con le forze dell’ordine e con gli esercenti e i commercianti del centro storico”, ha detto il primo cittadino.

«Ci aspettiamo un gran numero di presenze e quindi abbiamo messo a punto un protocollo operativo che possa consentire una movida soddisfacente ma sicura», ha aggiunto Bucci. «Dobbiamo impegnarci tutti al massimo per gestire questo momento sociale in maniera sana e per dare una lezione ad altre grandi città».