Coronavirus, la situazione in Liguria: 10 nuovi decessi e 100 guariti

Il numero di casi positivi in Liguria, stando ai dati di sabato pomeriggio, è 4.540 dall'inizio dell'emergenza. I nuovi contagiati sono 51 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i decessi, sono state registrate 10 ulteriori schede in un giorno, per un totale di 1.344 nella nostra regione. Uno zero in meno rispetto ai guariti con due test consecutivi negativi, che sono 100 nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.225 da inizio emergenza.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni per Covid-19, in totale si contano 395 pazienti di cui 26 in terapia intensiva. Rispetto a venerdì, ci sono 21 persone in ospedale in meno.

Clinicamente guariti - asintomatici positivi al domicilio - sono 11 in più rispetto a venerdì, per un totale di 2.007.

In sorveglianza attiva rimangono 1320 persone in tutta la Regione.

Lunedì 18 maggio la riapertura

La Liguria riapre lunedì 18 maggio: Giovanni Toti e gli altri presidenti di Regione venerdì hanno partecipato a un incontro con il premier Giuseppe Conte e i ministri per stabilire la tabella di marcia e le modalità con cui la regione ripartirà dopo il lockdown legato all’emergenza coronavirus. Sabato invece gli incontri con le categorie, per predisporre un'apposita ordinanza regionale.

Quel che è certo è che rimarranno ancora chiusi i confini regionali, che riapriranno con tutta probabilità dal 3 giugno. Via libera invece da lunedì a negozi, bar, ristoranti, centri sportivi, parrucchieri ed estetisti.

Toti ha confermato che venerdì sono stati consegnati all’Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute i numeri dell’emergenza sanitaria in Liguria, fondamentali per capire se la regione rientra nei parametri necessari per riaprire: «Sono numeri nell’essenza confortanti», ha chiarito.

«In questo momento in Liguria - ha proseguito Toti sul suo profilo Facebook - secondo il professore Icardi, direttore di Igiene dell’ospedale San Martino, il tanto ricercato indice di trasmissibilità sul nostro territorio è attorno allo 0,4, se si escludono le situazioni delle Rsa che stiamo seguendo con attenzione, ciò significa che la nostra regione è tra quelle messe meglio in Italia. Da inizio emergenza sono stati contagiati meno di 50 mila liguri e, sempre secondo il professor Icardi, se continueremo a rispettare le regole di distanziamento sociale a giugno in Liguria non dovremmo avere nessun nuovo caso positivo».

In arrivo un milione di mascherine

Nei prossimi giorni verrà distribuito gratuitamente ai cittadini un milione di mascherine di comunità, arrivato a Genova dalla struttura commissariale per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 guidata da Domenico Arcuri.

Bucci: «Ci sono persone positive al Covid che escono»

Ci sono persone a Genova, positive al Covid-19 e quindi a casa in quarantena, che escono. A dirlo è stato il sindaco di Genova Marco Bucci durante il consueto punto serale sull'emergenza coronavirus in Liguria venerdì sera. Se da una parte gli spostamenti dei genovesi in generale non sono aumentati nella giornata di giovedì rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, il sindaco ha anche diffuso quella che lui ha definito una «bruttissima notizia».