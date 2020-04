Coronavirus: da Angelo a Pasqualina, in Liguria 13 medici volontari in aiuto degli ospedali

Pasqualina, Luigi, Tullio, Luca, Ambrogio, Fabio, Antonio, Massimo, Francesco, Alessandro, Claudio, Cristiana Laura e Angelo: sono i 13 medici volontari entrati in servizio negli ospedali liguri per supportare il sistema sanitario ligure nei giorni di emergenza per epidemia di nuovo coronavirus.

I tredici medici, 2 donne e 11 uomini, sono arrivati giovedì e sono stati accolti in Alisa per un aggiornamento della situazione a cura della task force dedicata, coordinata dal professor Ernesto Palummeri, e stanno iniziando a lavorare proprio in servizio in queste ore.

Ogni medico invierà un report settimanale alla task force di Alisa e sarà sottoposto ai test sierologici. Questa la loro distribuzione sul territorio:

Asl1 = 2 medici

Asl2 = 3 medici

Asl3 = 5 medici

Asl4 = 1 medico

Asl5 = 2 medici

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta del secondo “invio” di aiuti da parte della Protezione Civile nazionale dopo i 10 infermieri arrivati arrivati la scorsa domenica.