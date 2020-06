Coronavirus, dal Rotary mascherine e saturimetri per le rsa

Il Rotary in aiuto delle rsa genovesi, duramente colpite dall’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di coronavirus.

Nelle scorse settimane i club genovesi Rotary e il Distretto 2032, che riunisce i Rotary Club della Liguria e delle province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo, hanno acquistato alcune migliaia di mascherine ffp2 e di saturimetri che hanno poi consegnato, con il supporto logistico del Comune di Genova, ad alcune rsa genovesi.

«Siamo stati i primi a pensare alle rsa, agli anziani in difficoltà nelle strutture di assistenza, fornendo loro il modo di proteggersi e di monitorare i parametri principali nell’emergenza Coronavirus - ha detto Guido Maura, presidente del Rotary Club Genova - Ringrazio tutti i Club genovesi, il Rotary Club Portofino, il Distretto e il Governatore Ines Guatelli per il generoso contributo, il Comune di Genova e l’Assessorato alla Protezione Civile e il consigliere delegato Sergio Gambino per il supporto logistico, l’Anaste e il presidente Niccolò Castellini per la collaborazione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dispositivi di protezione individuale e gli strumenti sono già presso le strutture e consentono lo svolgimento normale delle attività in tutta sicurezza: «È sempre fondamentale l’aiuto ed il contributo di associazioni come il Rotary - ha aggiunto Gambino, consigliere delegato alla Protezione Civile del Comune di Genova - È soprattutto grazie a loro che un’Amministrazione sa affrontare e superare momenti difficili come questi, con la certezza di poter guardare e progettare un futuro migliore per la nostra città al fianco dei più deboli e dei più bisognosi».