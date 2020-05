Obbligo mascherine, Bucci: «Contiamo di tenerlo ancora una settimana o 10 giorni»

L'obbligo di indossare la mascherina a Genova ogni qual volta si esce di casa, salvo per praticare sport (anche se bisogna averla con sé), potrebbe restare in vigore ancora una settimana/dieci giorni. A dirlo è stato il sindaco Marco Bucci durante il consueto punto stampa serale sull'emergenza coronavirus nella nostra regione.

Per ora la nuova ordinanza firmata oggi differisce dalla precedente solo per quanto riguarda l'apertura delle spiagge, ovvero resta in vigore l'obbligo d'indossare la mascherina quando si esce. Ma i dati sul contagio continuano a calare e presto potrebbero arrivare altre novità, che ci riavvicinano alla normalità.

Un'altra, con gli stessi tempi ovvero settimana/dieci giorni, potrebbe essere la riapertura dei giochi per i bambini all'interno dei parchi.