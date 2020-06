Mascherine, rimane l'obbligo anche all'aperto in attesa della nuova ordinanza

Il sindaco di Genova Marco Bucci aveva annunciato nelle scorse settimane l'arrivo di una nuova ordinanza che avrebbe tolto l'obbligo di mascherina all'aperto in tutto il territorio comunale, anche considerando che la nostra città è ormai una delle poche in Italia che ancora lo prevede.

Le nuove regole, con le mascherine obbligatorie al chiuso (bar, negozi, supermercati, trasporto pubblico...) e all'aperto solo quando non è possibile garantire la distanza fisica di almeno due metri, sarebbero dovute entrare in vigore da lunedì 15 giugno, ma alle 9 del mattino dell'ordinanza non c'è traccia, motivo per cui rimane in vigore la vecchia regolamentazione con le mascherine obbligatorie ovunque al di fuori della proprietà privata.

Probabilmente nel corso della giornata verrà pubblicata la nuova ordinanza con le nuove regole.