Mascherine: multe più salate sui bus, sanzioni anche per chi le butta per strada

Le mascherine sono diventate una consuetudine nella vita quotidiana di ognuno. Per questo il loro smaltimento non corretto può rappresentare un problema serio, sia dal punto di vista sanitario, che dell'ambiente. Per disincentivare comportamenti sbagliati, Regione Liguria sta pensando a un'ordinanza per vietare l'abbandono di mascherine nell'ambiente, con relative sanzioni per gli inadempienti.

La cifrea della multa deve ancora essere quantificata, ma dovrebbe trattarsi di qualche centinaio di euro, coma ha spiegato l'assessore regionale Giampedrone. Un invito, con relative indicazioni, a smaltire correttamente le mascherine è arrivato anche da Amiu.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Invece sono già passibili di sanzione coloro che viaggino su autobus, metropolitana e funicolari, senza la mascherina. In questi casi la multa è del 30% in più rispetto alla sanzione normale (400 euro). «Le multe - ha chiarito l'assessore comunale Stefano Garassino - non servono per fare cassa al Comune di Genova e di fatti non rimangono sul territorio, ma l'incasso va a Roma. Lo specifico perchè purtroppo ho sentito diverse polemiche con frasi improvvide che dicono, in sostanza, "ma lo fate per fare cassa così il Comune ci guadagna". Nessuna multa viene fatta per fare cassa. Tantomeno queste, noi lavoriamo perchè voi siate sicuri, perchè le regoli si rispettino, per tutti, così da avere #GenovaSicura».