Mascherine gratis in farmacia: troppi accessi e il server si blocca

È iniziata mercoledì mattina la distribuzione gratuita delle mascherine fornite dalla Regione Liguria tramite le farmacie, ma la partenza è iniziata in salita.

A causa dei troppi accessi al server, infatti, il sistema che consente di distribuire i pacchetti da due mascherine ciascuno si è bloccato, e non è stato possibile consegnare alle persone che si sono presentate. Il sistema è indispensabile perché consente ai farmacisti di scannerizzare la tessera sanitaria, registrare la richiesta e consegnare le mascherine evitando che la stessa tessera sanitaria - e dunque la stessa persona - possa essere usata in un altro punto vendita per chiedere ulteriori mascherine.

«Abbiamo iniziato male, il server si è bloccato a causa dei troppi accessi e non siamo riusciti ad accedere - confermano i titoli della farmacia della Nunziata - Ovviamente non abbiamo consegnato mascherine sino a quando il problema non si è risolto, perché il sistema serve per registrare chi ha già fatto richiesta: se qualcuno ha già usato la stessa tessera sanitaria per prendere le mascherine il sistema ce lo dice. La situazione si è sbloccata a metà mattinata».

Qualche problema confermato anche dalla farmacia Cairoli, che è comunque riuscita a consegnare ben 60 pacchetti di mascherine: «Sta funzionando bene, le persone sono contente - confermano da dietro il bancone - C’è stata un po’ di di difficoltà all’inizio, intorno alle 8, perché il server ha registrato troppi accessi, ma poi tutto si è sistemato. Alle 11 avevamo già erogato una sessantina di pacchetti da due mascherine».

Noi stessi abbiamo provato a ritirarle, e il procedimento è molto semplice: è sufficiente consegnare la tessera sanitaria, che viene scannerizzata (proprio come accade in caso di farmaci detraibili) e in cambio si riceve il pacchetto contenente le due mascherine. Un'operazione che, salvo imprevisti tecnici, si conclude in pochi minuti, e intorno alle 10.30 di martedì mattina in tre farmacie visitate non si sono create né code né assembramenti,

Martedì sia il presidente della Regione, Giovanni Toti, sia l’assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, avevano invitato i liguri a chiedere con buon senso le mascherine, 500mila quelle distribuite con la prima tranche, invitando a non “fare i furbi” e a richiedere quelle gratuite soltanto se non si è già forniti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Preghiamo tutti di fare in modo che la distribuzione sia frutto del buon senso, evitando assembramenti - ha detto Giampedrone - Per quanto ci riguarda, continueremo a rifornire le farmacie fino ad arrivare a un milione di mascherine. Per questo voglio ringraziare tutti i farmacisti perché non è stato facile organizzare una macchina distributiva da un milione di mascherine che finirà la prossima settimana, per arrivare alla fine ad una consegna complessiva di 3,1 milioni di mascherine ai cittadini liguri».

Gallery