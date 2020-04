Coronavirus, primo detenuto positivo a Marassi

Primo caso di coronavirus nel carcere di Marassi. Dopo due tamponi negativi, un detenuto di origini campane è stato trovato positivo al covid-19.

IL 78enne è stato isolato per un mese e all'esito del terzo test è stato ricoverato al San Martino.

Il sindacato di polizia penitenziaria Spp denuncia la preoccupazione per i tanti agenti entrati in contatto con il paziente nei giorni e nelle settimane scorse, proprio per curarlo. «Chiederemo, immediatamente, di sottoporre tutti i poliziotti entrati in contatto al tampone per evitare ulteriori contagi», ha dichiarato il segretario generale Aldo Di Giacomo. «Proponiamo all’Amministrazione Penitenziaria l’impiego del casco trasparente protettivo che già è in uso agli operatori sanitari e alle forze dell’ordine che vigilano sulle strade».