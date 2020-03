Coronavirus, quasi 2.500 persone in sorveglianza a casa: potenziate le squadre "porta a porta"

Quasi 2.500 persone positive al coronavirus in Liguria, poco meno della metà ricoverate in ospedale, 358 persone decedute e altre 2.479 (numeri aggiornati a sabato sera) in isolamento tra le mura di casa, in sorveglianza attiva perché possibili casi sospetti.

Ed è quest’ultimo numero, di qualche decina superiore ai positivi già diagnosticati, che preoccupa di più: persone che ancora non hanno effettuato il tampone e che potrebbero avere sintomi che, con il passare dei giorni, potrebbero aggravarsi e costringere al ricovero in ospedale, appesantendo ulteriormente il sistema sanitario e mettendo a rischio anche la salute dei cittadini stessi.

Il problema, insomma, sta diventando il sommerso, tutte quelle persone che si trovano tra le mura di casa, presentano sintomo - in certi casi anche gravi, febbre alta e forte tosse - ma non vengono sottoposti al tampone, magari perché già in sorveglianza attiva.Non è un caso, dunque, che la Regione abbia deciso di correre ai riparti potenziando la risposta della medicina territoriale e dando mandato ai direttori socio sanitario di rafforzare il servizio dei Gruppi Strutturati di Assistenza Territoriale (Gsat): obiettivo, individuare le persone più a rischio, anziani soprattutto, per analizzare il loro quadro clinico.

Si parte con 7 squadre, una per distretto, che saliranno a 9 nei prossimi giorni, cui si aggiunge una squadra appositamente dedicata alle zone montane. Le squadre sono composte da un medico di continuità assistenziale o da un medico di famiglia volontario e da un infermiere, e il loro compito sarà di fatto quello di agire porta a porta, analizzando i singoli casi per verificare le condizioni di salute delle persone e accertare il contagio anche tramite tampone.

«Ai dipartimenti di prevenzione abbiamo anche dato mandato di aumentare le squadre sui tamponi utilizzando tutti i sanitari liberi da altri incarichi per raggiungere tutte le persone ai domicili. Ci sarà anche un potenziamento dei centralini per le telefonate», ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, aggiungendo che «la Liguria è la regione che ha più posti di terapia intensiva in rapporto al numero di abitanti».

Toti ha quindi snocciolato i numeri del piano incrementale messo a punto per l’emergenza: 1072 posti di media intensità, cui se ne aggiungeranno a breve 52, 183 posti di terapia intensiva, 93 di semi intensiva.

«Aumenteranno ancora i posti letto, come purtroppo saranno ancora tanti quelli che avranno bisogno di un ricovero. Anche per questo abbiamo bisogno di incrementare anche l'assistenza sul territorio».

Coronavirus, polemica tra Toti e i medici di famiglia

Nel corso del punto quotidiano fatto sabato, Toti ha anche cercato anche di buttare acqua sul fuoco della polemica nata con la Federazione Medici di Famiglia dopo alcune frasi sull’operato dei professionisti ospedalieri e di quelli sul territorio: «Non ho mai voluto fare polemiche con i medici di famiglia. Potrei anche farle con i piccoli avvoltoi che con le negligenze del loro governo, non certo nostre, cercano di lucrare un minimo di visibilità: meschinità alle quali non bisogna dare alcun peso. So che ci sono molti medici che rispondono eroicamente a tutte le richieste»

«Oggi siamo in una situazione straordinaria e non possono valere tutte le garanzie che ognuno ha per contratto - ha aggiunto il governatore ligure - chiedo semplicemente ai medici del territorio di tenere il telefono acceso h24, di rispondere anche quando sono stanchi e di portare una parola di conforto a chi ne ha bisogno. Nessuno vuole mandare al macello le persone, chiedo di esserci, di sgravare i nostri centralini, cosa che molti fanno e lo so bene. Chiedo se tutti sono in pace con la loro coscienza, se hanno fatto tutto quello che dovevano fare. È un momento in cui invece di guardare ai contratti che prevedono due o tre ore di reperibilità bisogna guardare alle esigenze dei cittadini. Questo è il mio appello e non ha nulla di strano o di polemico: stiamo chiedendo a tutti di fare ciò che è in loro potere fare. Chi lo vuole capire capisce, chi non lo vuole capire fa polemica».

Cgil all'attacco sui sanitari positivi: «Regione inadeguata»

I sindacati hanno puntato il dito contro la gestione regionale del rischio contagio e dei casi di positività tra gli operatori sanitari.

«Dai dati forniti da Regione Liguria e dalle aziende sanitarie genovesi vediamo che al Gaslini, a fronte di 157 tamponi effettuati al personale sanitario il 2,5% (4) risulta positivo, a San Martino su 317 tamponi la percentuale è del 5,5, al Galliera sale al 13,8% (44 positivi) su un numero di test analogo e schizza al 17% in Asl 3 su 195 tamponi circa», scrivono Maurizio Gualdi e Andrea Nanni di Fp Cgil.

«Questi dati mettono in evidenza e confermano almeno tre aspetti: che gli operatori della sanità sono fortemente esposti al contagio; che il numero dei test eseguiti è estremamente basso rispetto al numero totale dei lavoratori esposti; che esistono differenze, vedi la percentuale del Policlinico San Martino e quella del Galliera a pari numero di tamponi effettuato, difficilmente riconducibili alla casualità».

Bucci in giro per la città: «Poche persone, avanti così».

Nel secondo weekend di chiusura totale, il sindaco Marco Bucci ha effettuato alcuni sopralluoghi in giro per la città, dicendosi poi soddisfatto per averla trovata semi-deserta, complici anche le squadre di Protezione Civile e di polizia Locale incaricate di controllare le zone più frequentate per prevenire assembramenti.

«Ho trovato davvero pochissime persone, tra queste i volontari della Protezione Civile, che in strada ci sono per svolgere un compito di presidio fondamentale - ha detto in serata Bucci - Li ho ringraziati per il loro contributo.Un grazie anche a voi tutti, genovesi, che rimanete a casa rispettando le norme stringenti: un atto dovuto per tutelare la salute di tutti noi» .

«Le misure di contenimento stanno funzionando - ha aggiunto Toti - Piano piano stiamo imparando che se facciamo tutti il nostro dovere questa malattia può essere sconfitta. Sono orgoglioso di dire, e dev'essere un orgoglio per tutti i liguri, che tutti quelli che hanno avuto bisogno di cure mediche in Liguria hanno avuto sale di rianimazione, posti letto di media intensità e degenza».

Navi da crociera, il punto sulla situazione: sbarchi e persone in isolamento

Le navi da crociera sono un altro fronte complesso nella gestione dell’emergenza. Da domenica inizierà a sbarcare e tornare alle loro abitazioni e nei loro paesi parte delle 1.116 persone che compongono l’equipaggio della Msc Splendida, attraccata venerdì a Genova.

Domenica partiranno i primi 308 indonesiani con una charter da Malpensa, per arrivare, entro una settimana a far partire la maggior parte delle persone, in modo che sulla nave possano restare solo 200 membri dell’equipaggio, il minimo ritenuto indispensabile per manutenere la nave.

Oltre agli indonesiani, entro mercoledì della prossima settimana partiranno 188 filippini e altri 100 membri residenti nella Comunità Europea.

«La procedura adottata d’intesa con tutti i soggetti coinvolti si prefigge di rimpatriare al più presto tutto il personale di bordo - spiegano Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone - tenendo conto che si tratta di una nave pulita dove non ci sono casi di Covid, anche perché la nostra sanità non può permettersi di essere ulteriormente gravata visto l’enorme sforzo che sta già compiendo».

«Per quanto riguarda la nave Opera di Msc già presente da alcuni giorni in porto a Genova - ha aggiunto Giampedrone - e dove, tra i membri dell’equipaggio ci sono alcune persone positive di cui una ricoverata al Galliera, si sta ragionando di ridurre ulteriormente il carico attualmente a bordo».

Nave ospedale, riempito il primo modulo: i pazienti a bordo sono 26

Sale inoltre il numero di pazienti trasferiti dagli ospedali cittadini a bordo della Gnv Spendid, la nave ospedale attraccata a Ponte Colombo nel porto di Genova.

Venerdì sono state trasferite altre 5 persone, tre liguri (una donna di 83 anni proveniente dal Galliera, una di 40 dal Villa Scassi e un uomo di 82 sempre dal Villa Scassi) e due originerei dell'Ecuador (un uomo di 29 anni e una donna di 60 anni, entrambi provenienti dal Villa Scassi).

La nave, operativa da lunedì 23 marzo, è stata consegnata dalla compagnia del gruppo Msc a Regione Liguria per ospitare persone positive al Covid-19 che debbano concludere la convalescenza dopo essere state dimesse dagli ospedali, superata la fase acuta della malattia, ma negli ultimi giorni, per alleggerire il carico degli ospedali, a bordo sono arrivate anche persone che ancora presentano sintomi, ma in buone condizioni di salute. Tutte sono assistite da personale medico, cui venerdì si è aggiunto un infettivologo proveniente dal reparto Malattie Infettive del San Martino.

Tutte le persone assistite a bordo devono continuare il percorso di ricovero sino alla avvenuta negativizzazione del tampone, momento in cui potranno essere dimesse, garantendo la sicurezza individuale e della cittadinanza.

