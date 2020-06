San Martino, niente pazienti covid al pronto soccorso. Bassetti: «Zero contagi entro un mese»

Ancora buone notizie sul fronte ricoveri in ospedale per coronavirus: per la prima volta da inizio emergenza, non ci sono pazienti covid positivi ricoverati nell'area critica del pronto soccorso dell'ospedale policlinico San Martino di Genova.

A confermarlo è la stessa struttura sanitaria, che ha fornito il numero dei ricoveri a martedì sera: 6 pazienti ricoverati in malattie infettive, 2 nelle rianimazioni del Policlinico, 7 al Maragliano e uno presso l'osservazione breve intensiva al piano terra del pronto soccorso.

Il numero di pazienti ricoverati negli ospedali liguri per coronavirus sta ormai calando costantemente da settimane. A martedì sera erano 124 su 2.326 casi totali, con 5 terapie intensive occupate: 2.202 i pazienti privi di sintomi, 124 quelli con sintomi, 125 le persone ancora positive in isolamento domiciliare ma di fatto guarite.

«A distanza di più di 5 settimane dalla riapertura del 4 maggio (ovvero dopo un tempo che è di due volte e mezzo quello massimo di incubazione della malattia) non si è assistito, come qualcuno aveva previsto, ad un aumento dei contagi né tanto meno dei casi di malattia ricoverati in ospedale o gestiti a casa», è stato il commento di Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino, sottolineando che «il primo focolaio italiano di covid-19, che è iniziato con numeri importanti a febbraio, sta quindi volgendo al termine in tutte le regioni italiane, compresa la Lombardia. Speriamo di arrivare a zero contagi entro le prossime 3-4 settimane».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Credo che questa sia una buona notizia. Basta terrorismo e catastrofismo - ha aggiunto Bassetti - Con molta cautela e senza il "liberi tutti", guardiamo con ottimismo al futuro».